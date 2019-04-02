«Несогласные пойдут под трибунал»: соратник Авакова уже видит Зеленского главнокомандующим

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат от “Народного фронта”, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что военнослужащий или офицер, который не будет исполнять приказы президента Владимира Зеленского, подлежит немедленной передачи военному трибуналу, передает корреспондщент ПолитНавигатора.

Об этом Геращенко заявил в интервью изданию Politeka.

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Геращенко отметил, что офицеры и солдаты приносят присягу народу Украины.

“Тот военнослужащий, тот офицер, который заявит, что не будет исполнять приказы президента Зеленского, подлежит немедленной передаче военному трибуналу. Потому что офицеры, солдаты приносят присягу не Петру Порошенко, а присягу на верность народу Украины. По Конституции, по закону, тот, кто наберет хотя бы на один голос больше, тот и будет президентом. И все, кто верен присяге, должен оставаться ей верен”, – подчеркнул он.

Нардеп добавил, что войсками управляет не президент Украины, а начальник Генерального штаба, которого может поменять президент.

“Войсками управляет не Президент, а начальник генерального штаба. У Президента есть возможность его сменить, при чем, без согласия Парламента. Поэтому о перспективах нахождения начальника Генерального штаба Виктора Муженко на данном посту — очевидно. Его Зеленский может поменять или оставить. Если оставит, значит, он берет все те ошибки и просчеты, начиная от до сих пор неудовлетворительного снабжения наших войск, заканчивая безнаказанными взрывами четырех огромных военных складов. То он возьмет эту ответственность на себя. Если он решит сменить Муженко, он должен найти кандидата, который будет уважаем войсками, является профессиональным военным и не имеет шлейфа коррупции, бесхозяйственности и глупости. Это полномочия президента Зеленского, если он им станет”, – подытожил Геращенко.