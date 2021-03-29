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29.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Несостоятельная Украина скатилась в перманентный локдаун, который добьёт всю экономику

Новости Украины

Украина не сможет победить пандемию коронавируса, если темпы вакцинации останутся такими низкими, как сейчас, и попытки снизить заболеваемость новыми локдаунами добьют экономику.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все идет к общенациональному локдауну. Не зря парламент собирается вносить изменения в бюджет. С другой стороны, единственным спасением от локдауна может быть вакцинация. В Израиле, где уже 100% населения получили прививку, за сегодня 200 человек заболевших.

А в Украине за вчерашний день привилось аж 1845 человек. С таким темпом прививочной кампании у нас эти локдауны будут носить сезонный характер. Потом у нас еще будет какой-нибудь осенний локдаун. И так оно будет продолжаться, пока не добьет полностью экономику.

Если в прошлом году локдаун практически полностью уничтожил малый и средний бизнес, то сейчас они могут добить и крупный», – резюмировал Кирилл Молчанов.

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