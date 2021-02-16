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16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Несостоятельное государство» – во Львове уже не ждут от Киева никакой вакцинации

Новости Украины

Учитывая, что анонсированная вакцинация украинцев так и не началась, а предусмотренных бюджетом средств хватит только на 10-15% населения, очевидно, что в борьбе с Covid-19 придётся рассчитывать только на собственные силы.

Об этом на заседании сессии Львовской областной рады заявил депутат Олег Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях отсутствия специфического лечения острой респираторной болезни  Covid-19, вызванной коронавирусом, широкомасштабная вакцинация является единственной возможной опцией преодоления последствий пандемии. Предусмотренных в бюджете на 2021 год расходов на бесплатную вакцинацию населения хватит только на 10-15% населения Украины. Остальные граждане вынуждены будут делать вакцинацию за свой счет.

Обращаю внимание на то, что в таких странах, как США уже вакцинировано 45 миллионов людей, в ЕС 18 миллионов, а некоторые государства уже практически подошли к коллективному иммунитету – привито 60% населения. На Украине на данный момент ещё не развёрнута вакцинация от коронавируса, не получено ни одной партии вакцины. Мы слышим о коррупционных скандалах, связанных с закупками», – сказал львовский депутат.

«В таких условиях несостоятельности государства обеспечить бесплатную диагностику, тестирование, лечение и вакцинацию местная власть должна взять на себя ответственность за спасение жизни и здоровья граждан», – добавил Дуда.

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