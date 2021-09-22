Несостоявшийся майдан в России озаботил Лукашенко

22.09.2021 21:21 (Мск), Минск, Артём Агафонов

Во вторник 21 сентября Лукашенко собрал совещание с членами белорусского Совмина, на котором вернулся к подзабытой в последние полтора месяца теме конституционной реформы.

Несмотря на данное на «Большом разговоре» 9 августа поручение подготовить к 1 сентября доработанный проект поправок к белорусской Конституции, о документе никто не вспоминал целых три недели, и вспомнили только после того, как в России прошли думские выборы и стало ясно, что никакой политической турбулентности, способной отвлечь Кремль от белорусского направления, не предвидится.

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Помимо оживления конституционной реформы, Лукашенко выдвинул сразу несколько социальных инициатив, вполне уместных в контексте предвыборной борьбы. На носу – конституционный референдум, и белорусскому правителю срочно нужна позитивная повестка, которой ему так не хватает. Рассмотрим подробнее эти инициативы.

1. Гранты для молодежи. Лукашенко поддержал создание в Белоруссии системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив. До сих пор молодежная политика в республике была отдана на откуп Белорусскому республиканскому союзу молодежи, куда в добровольно-принудительном порядке записывали школьников и студентов и через который шли основные финансовые потоки на молодежную политику.

Но этот бюрократический монстр, состоящий из молодых карьеристов и многочисленной малоактивной массовки во время политического кризиса продемонстрировал свою бесполезность.

Можно успешно осваивать государственный бюджет на массовой раздаче вышиванок, давая заработать мутным фирмочкам, производящим и продающим националистическую атрибутику, но при этом оказаться в стороне, когда пришел беломайдан. Такое решение о грантах на молодежную политику нужно было принимать лет 25 назад.

Нужно было не заливать деньгами неэффективный БРСМ, а выделять их точечно, энтузиастам своего дела, которые бы конкурировали между собой за поддержку государства. Может, тогда и не пришлось бы сейчас констатировать провал в молодежной политике.

2. Демография. Цель в 20 миллионов населения, поставленная Лукашенко, безусловно, всего лишь громкие слова. Сейчас и возвращение к цифре в 10 миллионов, населявших Белоруссию в начале нулевых – задача на грани фантастики. На начало года в республике проживало менее 9,35 миллионов человек и это количество стремительно сокращалось.

Только за прошлый год белорусов стало меньше на 60,6 тысяч человек, и это – абсолютный рекорд со времен Великой Отечественной. Новые меры поддержки многодетных семей, субсидии на жилищное строительство для многодетных до достижения детьми 23 лет – это, конечно, хорошо, но вряд ли поможет переломить тренд. Низкий, по сравнению с соседями, уровень жизни и политическая неопределенность не способствуют росту населения.

3. Возрождение села. Лукашенко – сам выходец из деревни, бывший директор совхоза, и поэтому тема поддержки села для него была приоритетной на протяжении всего времени правления. Мы пережили строительство целых улиц «президентских домиков» в деревнях, создание агрогородков с улучшенной инфраструктурой, сейчас приступили к программе «Деревня будущего».

Однако белорусские деревни по-прежнему, в большинстве своем остаются местами депрессивными, нищают и вымирают. С одной стороны, это общемировой тренд урбанизации, с другой – есть и сугубо белорусские проблемы, связанные с зарегулированностью сельскохозяйственного рынка и государственной ценовой политикой, при которой в прибыли оказываются переработчики, а сами сельхозпредприятия несут убытки.

В этот раз возрождать село предлагается деньгами – увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности и дать субсидии на строительство в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек, нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска.

Эффективность такого предложения спорная. Если речь идет о формировании субсидий вокруг крупных городов, то оно имеет перспективу, хотя в белорусских реалиях пригородный дом – это, скорее, роскошь, чем социальное жилье. А уезжать на постоянное жительство в отдаленные деревни привыкшие к хорошим зарплатам и инфраструктуре минчане и жители областных центров – вряд ли согласятся, несмотря ни на какие субсидии.