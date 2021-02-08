Несовершеннолетние резко теряют интерес к Навальному

08.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Несанкционированные акции в поддержку осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального 31 января собрали гораздо меньше детей, чем аналогичные мероприятия неделей ранее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, отвечая на вопрос о численности несовершеннолетних на акциях навальнистов.

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«Могу сказать, что детей на акциях 31 января было меньше, чем 23 числа. Это значит, что вовремя спохватились все, кто мог повлиять на этот процесс. В день вынесения судебного решения также были несовершеннолетние. Среди них были и те, кто повторно пришел на подобного рода мероприятие. Около 30 несовершеннолетних, доставленных в отделение полиции, именно в Москве — у меня есть информация об этом. Что касается обобщенных данных, то они сейчас разнятся. По субъектам анализируя информацию, мы видим в таком соотношении: динамика была точно вниз», – отметила собеседница издания.

По ее словам, на снижение численности несовершеннолетних на акциях повлияли несколько факторов.

«Та категория участников, кому было интересно, вероятно, поняли, что интересного там немного. Перспектива просидеть несколько часов в отделении полиции никому не понравилась. Это одна из причин. Безусловно, самая значимая — это подключение родителей, которые стали максимально внимательно следить за тем, что происходит с детьми в интернете», – резюмировала Кузнецова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские либеральные СМИ с радостью поддержали навальнистов в подстрекательстве малолетних к беспорядкам