«Несправедливо что страдаем только мы» – в Киеве обещают войну Евросоюзу

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Сейчас Украина вынуждена в одиночку отдуваться за русофобскую политику стран Запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще-то, несправедливо, что Украина одна отвечает на ультиматум Путина странам НАТО. Напомню, в декабре 2021 года в Вашингтон и Брюссель было направлено письмо с ультиматумом. Но ультиматум не был воспринят. Например, там угрожали тем, что вступление новых стран в НАТО приведёт к российскому реагированию. Но Финляндия и Швеция присоединились – а почему только Украина должна воевать? Это несправедливо», – болтал Чалый.

Он пригрозил, что если страны Запада не помогут Украине, то война может прийти и к ним.

«Никому не желаю такого количества жертв, какое получила Украина. Но я считаю, нормально говорить о том, что должна быть общая оборона. И если эта общая оборона не пройдёт по Украине, и не будет деоккупации, то я уверяю: большая вероятность, что они будут строить эту оборону у себя. И кстати, страны Балтии уже строят», – подытожил дипломат.