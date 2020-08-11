11.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Беспорядки, беспредел, Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Нестабильность надолго: Лукашенко сам создал себе проблемы


Протесты в Белоруссии будут постепенно сходить на нет, но нестабильность ситуации еще долго будет сохраняться, и виноват в этом сам Александр Лукашенко.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Нынешняя ситуация в Белоруссии назревала давно, Лукашенко сам ее создал, создал себе сложности. Во-первых, после такого срока правления пора уже думать о преемнике.

Во-вторых он совершил множество ошибок во внешней и внутренней политике. . Он разочаровал тех, кто его поддерживал, потому что его поддерживала Россия. С Россией Лукашенко испортил отношения. Он разочаровал тех, у кого были какие-то ожидания относительно создания его команды. В Белоруссии вообще нет команды, которая могла бы «подхватить» страну.

Та же Тихановская – это просто протестный деятель, она не имеет представления о создании команды для управления страной, о политике, о руководстве государством. Мы уже не раз видели в новейшей истории, например, на примере Украины, как дилетанты, пришедшие к власти, «роняют» страну, и ситуация получается гораздо хуже, чем при том, кого он сменил.

У Лукашенко есть большой опыт противодействия оппозиции, поэтому, я думаю, что со временем протесты стихнут. Вчера в центре Минска люди разошлись. Думаю, что протест, у которого нет лидера и четкой программы, неизбежно выдыхается.
Белоруссию и белорусов жаль – полулегитимный президент не сможет управлять страной, будет слабым во внешней политике и прочее. Ситуация в Белоруссии будет нестабильной еще достаточно долго», – считает Александр Булавин.


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