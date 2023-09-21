Нести тяжело, а бросить страшно. Почему у Армении не было шансов удержать Карабах

Азербайджанская СВО «с целью восстановления конституционного строя» в Карабахе 19-20 сентября 2023 года стала самой короткой спецоперацией такого рода в ХХІ веке, продлившись чуть больше суток.

За время коротких боев защищавшая непризнанную армянскую республику армия обороны Арцаха была полностью блокирована и потеряла едва ли не половину личного состава – больше тысячи человек. Азербайджанские же потери составили всего несколько десятков.

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Официальный Ереван с самого начала дистанцировался от происходящих событий, заявив, что никаких армянских военных в регионе нет, и Армения заинтересована в диалоге представителей армянского населения Карабаха и властей Азербайджана.

Неудивительно, что уже утром 20 сентября из Степанакерта пришло коммюнике властей непризнанной НКР, согласно которому «при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года». Что дало Алиеву основания для заявления, что его СВО выполнила все поставленные перед нею задачи.

Не чувствуя за собой поддержки Еревана, который открестился от своего военного присутствия в регионе и перевел стрелки на российских миротворцев, карабахские армяне сочли за лучшее быстро капитулировать перед мощной азербайджанской военной группировкой, чтобы не доводить дело до бойни с предсказуемым финалом и потери многих жизней защитников своей республики.

Естественно, с этого момента о НКР как о пускай непризнанном, но дефакто существующем субъекте в регионе можно забыть. Баку восстанавливает суверенитет над Карабахом в полном объеме. Так на наших глазах завершился один из самых длительных замороженных конфликтов в пост-СССР.

Остается вопрос: как, из кого и в какие сроки избирать или назначать в новые органы местного управления уже по азербайджанским законам после демонтажа армянской власти в регионе? Из пока нерешенного – восстановление связности Нахичевани и основной части Азербайджана через Зангезурский коридор, но это уже дело исключительно времени.

Несогласные же с этим армяне уже покидают Степанакерт – отныне Ханкенди. Соцсети полнятся символичными фото с толпами армян, осаждающих местный аэропорт. Несколько тысяч армянских женщин и детей нашли пристанище на базе российских миротворцев.

Тем временем в Ереване начались агрессивные по риторике, но довольно вялые по конкретным действиям протесты националистов против «предательства» и «сдачи Карабаха». Обвиняют действующие власти и… Россию. Тема роли России в происходящих событиях – отдельная и большая, мы ее здесь касаться не будем. Этот разговор – исключительно об армянах.

Скажем лишь, что для армянского коллективного самосознания обвинения в адрес «предавшей их Москвы» очень удобная пропагандистская конструкция, психологически примиряющая с произошедшим за счет переноса вины на сторонний объект и снятия вины с самих себя. Конструкция, весьма вовремя подброшенная обществу теми, кто заинтересован в дальнейшем сворачивании присутствия РФ в регионе.

Уже утром 21 сентября делегация армян Карабаха, как и анонсировалось, прибыла в Евлах на встречу с представителями Азербайджана. Судя по попавшему в сеть видеоряду, озабоченному щебету армянской телеведущей за кадром и хмурым, сосредоточенным лицам карабахцев, они и правда идут подписывать капитуляцию.

Причем, как добавляет Caspian Live, уровень переговоров в Евлахе демонстративно понижен – Баку представляет депутат меджлиса Рамин Мамедов, а карабахцев — глава местной Демпартии Давид Мелкумян.

Как утверждают бакинские СМИ, на встрече в Евлахе обсуждаются права и обязанности карабахских армян, основанные на Конституции и законах Азербайджана. Выхода у карабахцев нет. Несмотря на все обещания Азербайджана, гуманитарный коридор для беженцев в Армению они так и не открыли, шантажируя армян требованием сначала выдать им руководителей и главных силовиков ликвидируемой НКР, которых Баку называет военными преступниками и судя по всему намерен показательно судить.

Выбор именно Евлаха для переговоров с карабахскими армянами по поводу их реинтеграции в Азербайджан не случаен и символичен – в Баку научились играть в информационные войны и сделали из этого отличную «перемогу» для своей внутренней аудитории, дополнительно унизив великоармянских националистов.

Дело в том, что в ходе Первой карабахской войны в 90-х армяне хвастливо заявляли о намерениях занять территорию Азербайджана вплоть до Евлаха и перекрыть маршрут транспортировки азербайджанской нефти. Теперь Баку символически демонстрирует, что армяне таки «дошли» до Евлаха, однако уже совсем в ином статусе и для подписания собственной капитуляции.

Тем временем, как сообщила армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники, премьер Никол Пашинян на фоне событий в Карабахе заявил, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку. Да и в целом он чувствует себя вполне уверенно – большая часть армян, уставшая от перманентной войны за клочок земли в горах вздохнула с облегчением, сняв с себя груз вины за произошедшее придуманным пропагандистами объяснением – мол, во всем виноваты русские, которые якобы обязаны были защитить.

И это более чем показательно, как и вчерашний созвон Пашиняна с Путиным на фоне как минимум сдержанной поддержки, с которыми в Z-телеге встретили вчерашние вяленькие протесты в Ереване против замирения с Азербайджаном. Пока ЛОМы в соцсетях рассчитывают на армянский майдан, который сметет «предателя Пашиняна» и поставит на его место (кого?), риалполитик работает по своим законам.

Слабый руководитель страны с подорванной внутренней легитимностью объективно выгоднее всем соседям Армении, нежели внутренняя нестабильность, которая может сорвать наметившееся замирение, с которым согласились все внешние игроки – каждый, правда, по своим причинам. А Пашинян останется уже в качестве гаранта соблюдения Арменией всех подписанных в эти дни обязательств.

А еще в Армении сегодня отмечают день независимости. И впервые этот праздник армяне встречают накануне с официальным расставанием с Карабахом, хотя фантомные боли по этому кусочку земли еще долго будут бередить сознание наиболее националистически настроенной части армянского общества.

В своем выступлении по случаю праздника Пашинян заявил, что страна должна пройти этот путь ради независимости, а для будущего развития Армении нужна «свободная от конфликтов обстановка».

Как бы ни было это больно признать его противникам, но тут Пашинян в значительной степени прав. Нищавшая год от года и погрязшая в коррупции Армения, с ее разъехавшимся по всему миру населением, вцепилась в Карабах мертвой хваткой по принципу собаки на сене.

При этом, зажатая между двумя историческими противниками – Турцией и Азербайджаном, и Ираном, отношения с которым получше, но тоже не такие чтобы и теплые, Армения не имела никакой возможности реально защитить Карабах.

Признать его и включить в состав Армении власти Еревана могли, но все годы, начиная с 1994-го боялись, поскольку осознавали последствия и неравные силы. Армения – это не Украина, на нее не пролился бы дождь миллиардной военной помощи.

Но правда в том, что и Россия не стала бы воевать за Карабах с Турцией и Азербайджаном, даже если бы в Ереване сидело самое пророссийское правительство из всех возможных. Сегодня и вчера отношения с Баку и Анкарой для Москвы неизмеримо важнее, притом, что тюрки нам ни разу не друзья.

Но и бросить Карабах, отказаться от него, все эти десятилетия армяне тоже не могли – не позволяла национальная гордость и нежелание никого из сменявших друг друга политиков в Ереване прослыть «нацпредателем» и «капитулянтом». Получался замкнутый круг, в котором Карабах стал «чемоданом без ручки» – нести тяжело, а бросить – жалко и страшно.

Пока не пришел Пашинян – человек, который наверняка обеспечил параграф не самого лучшего содержания о себе самом в будущих армянских учебниках истории. И все ради того, чтобы разблокировать шансы маленькой Армении на инвестиции и хоть какое то развитие, как он, Пашинян, его понимает.

Если нельзя построить «великую Армению», то можно попытаться хотя бы наладить более- менее нормальную жизнь за счет статуса транзитной державы, получая свою долю с работы Зангезурского коридора и обеспечив приток турецкого бизнеса, как это получилось у грузинских соседей. С великоармянскими амбициями при этом, понятное дело, придется распрощаться.

Но с другой стороны, положа руку на сердце: лично автору этих строк стенания по поводу Карабаха были всегда непонятны. Одно дело – большое национальное государство, объединившее в себе практически весь народ на его исторических землях. И тут выясняется, что по недосмотру еще какой-то небольшой клочок земли в общую Родину не попал – надо этот недосмотр устранять!

Но ведь правда в том, что нынешняя версия Армении с самого начала своего образования в 1991 году уже представляла собой лишь маленький огрызок от существовавшей в когда-то огромной державы, простиравшейся до Средиземного моря. И нынешних армян этот вопрос как-то не смущал. Ну было и было. Помним и гордимся, но независимая Армения сегодня – это вот то, что в пределах нынешних границ. Не воевать же с турками за Киликийскую Армению, в самом деле.

Посмотрите, как обкорнали какую-нибудь Венгрию по итогам мировых войн. Или Болгарию. А современная Турция – это вообще маленький огрызок от гигантской Оттоманской Порты былых времен. И ничего, живут. И даже вновь наращивают свой международный вес, как те же турки.

А Карабах? Начнем с того, что Карабах Армения потеряла не сегодня и даже не вчера, а еще 100 лет назад, когда он вошел в состав Азербайджанской ССР. И все это время, включая последние 30 лет, он юридически был частью именно Азербайджана. Обидно? Конечно. Были ли шанс исправить эту историческую несправедливость? Был. История дала Армении почти 30 лет для этого. Воспользовалась ли им Армения? Нет.

Ну, так какие проблемы и кто виноват? Пашинян? Так он с самого начала шел к власти под лозунгами европейского выбора, ради которого стоит обрезать пуповину с Карабахом. И что интересно – не обманул, дважды получив мандат доверия в ситуации, когда уже всем было ясно, к чему идет. Так может быть, армянским великодержавникам стоит посмотреть в зеркало?

Для нации, две трети которой сегодня живет за пределами своей исторической родины, где угодно – от Лос Анджелеса до Москвы – довольно странны вот эти стенания по поводу крошечного участка земли в горах, куда никто из этих заграничных армян почему-то не горит желанием ехать на ПМЖ. Потерявши голову по волосам не плачут. А актуальную политику стоит выстраивать вокруг того, что есть сейчас, а не вокруг того, что было при царе Горохе, даже если это приятный сердцу и греющий душу национальный миф.

Это я к тому, что, забрав у армян Карабах, История взамен снова дала им шанс. Крошечный, и совсем не факт, что они им с умом воспользуются, но все таки. Вместо вечной и бесперспективной войны с сильными соседями протянуть ноги по одежке, стать маленькой, без особых амбиций, но при этом средне зажиточной страной, куда, быть может, в перспективе потянется обратно и какая-то часть диаспоры, со своими деньгами. Которые, теперь уже точно не сгинут в топке очередной войны с турками.

Уж не на это ли намекнуло посольство России в Ереване своим сегодняшним поздравлением с днем армянской независимости, пожелав им стойкости, мирного будущего и процветания? Как говорится, в добрый путь.

А что дальше будет с Карабахом? Ответ на него проще, чем кажется. Не будет ни геноцида с одной стороны, ни армянской партизанщины – с другой. Со своей стороны официальный Баку устами помощника президента Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, обещает: Азербайджан привержен мирной повестке с Арменией и готов перейти к «реинтеграции» этнических армян в Карабахе в азербайджанское общество.

Да и в разговоре с Путиным Алиев мягко стелет, согласившись с напоминанием российского коллеги о важности обеспечения прав и безопасности армянского населения и заявляя о готовности взаимодействовать с российскими миротворцами по этому вопросу.

Можно ли верить этим обещаниям? Думаю, прав живущий в Испании писатель Лев Вершинин, давший на днях такой блиц-прогноз:

«Баку заберёт Карабах, установит свою администрацию в Ханкенди, на чем и остановится. И никаких вторжений, и никакой аннексии Сюника, и никакого Эриваньского ханства. Всё это уже будет культурно, при формальном соблюдении существующих границ, при полном непротивлении сторон. Самое забавное, что ведь и не обманут. Ильхам Гейдарович совсем не дурак. Тем, кто решит остаться, скорее всего отстроят пару красивых посёлков, разрешат одну-две школы с армянским языком обучения, двух-трёх дрессированных армян возьмут в парламент, пару десятков молодых соросят армянского происхождения примут в элиту, запретят активистам чересчур обижать, – и всю эту роскошь будут красиво демонстрировать заезжим международным представителям. Так что, никакой резни тихому, послушному, очень маленькому меньшинству не устроит. При условии, конечно, что оставшиеся будут знать своё место, скромно сидеть в уголке и не лезть, куда не положено….Спрашивать: «Кто виноват?» поздно и бессмысленно».