Несвежий анекдот про Кума. Медведчук как попытка скрестить корову с жирафой

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Кажется, тонны вылитой в соцсетях и СМИ критики лишь раззадорили продюсеров проекта «Виктор Медведчук возвращается» – из бывшего украинского политика с утроенным усердием лепят пулю, убеждая российское общество в том, что она станет серебряной для режима Зеленского.

После пробного шара в «Известиях» настал черед бенефиса на RT.

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На этой статусной государственной площадке бывший лидер ОПЗЖ поведал зрителям невероятно оригинальную новость: с 2014 года Украина перешла под внешнее управление. Для борьбы с которым он, Медведчук, намерен вскорости «запилить» новое политическое движение, которое «развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского».

Своей опорой Медведчук видит украинцев, не поддерживающих конфликт и не поддавшихся антироссийской истерии. Будущее этого движения, по его словам, «зависит от миллионов людей, которые находятся и в России, и на Украине, и в Европе» – «миллионов людей, не согласных с действиями Зеленского», поскольку тот борется не за Украину, а за интересы Запада, превращая страну в полигон для противостояния с Россией.

Вчитываясь в эти банальности от Капитана Очевидность, превратившиеся от многократного повторения самыми разными спикерами в заурядный тост за все хорошее, невозможно отделаться от одной простой мысли: а что мешало тому же Медведчуку эффективно бороться за все перечисленные благородные цели, имея огромное влияние и власть на Украине, статус лидера второй парламентской партии и депутатский мандат?

Почему тогда эта борьба пошла прахом, а теперь, когда сам Медведчук – лишенный украинского гражданства, депутатства и про@@авший на Украине все полимеры политэмигрант и полный ноль – вдруг обречена на успех?

Замечу, такие вопросы мучают не только меня. Вот лишь некоторые реакции в Сети на планы продюсерского агентства, раскручивающие из политика второй свежести очередного кандидата в спасители Украины:

«От Медведчука такое ощущение, словно в магазине в надцатый раз подряд пытаются втюхать испорченное мясо».

«Раньше амбиции Кума оплачивали долларами, теперь будем кровью. По грабительскому курсу».

«Интересно, а сам Медведчук разве не должен понести ответственность за «распил» огромных средств на «пророссийские силы на Украине»? Которых, по факту, не оказалось от слова совсем (за что множество наших солдат и офицеров заплатили своими жизнями)».

Понятно, что все перечисленные соображения не остановят уже набравший разгон танк. Особенно если в этом предприятии и правда присутствует материальная заинтересованность и виды на будущий распил неких ресурсов исполнителями и подрядчиками, в чем открыто подозревают интересантов. Тем не менее, говорить об этом следует.

Проблема ведь не в самом по себе всплытии уже списанного Медведчука с его отнюдь не загадочными дальнейшими планами, о которых он пообещал объявить, «когда придет время».

Нет сомнений в том, что когда это время настанет, мы не увидим ничего принципиально нового – те же яйца что и раньше, только в профиль. Об этом вопит во всю ширь глотки весь политический бэкграунд Медведчука – от СДПУ (о) и блока «Не так!» до «Украинского выбора» и ОПЗЖ, а ожидать от него каких-то свежих и неординарных ходов – верх наивности.

Настоящая проблема – в тонко подмеченной наблюдателями неубиваемой и чисто лоховской вере московского начальства в то, что уже не единожды доказавший свою профнепригодность политический аферист сможет вернуть элитам их уютный 2012 год.

Трагедия в том, что того прошлого, о котором тоскуют обитатели особняков на Рублевке и кабинетов на Ильинке, больше не вернуть. И, кажется, это уже понимает даже пресловутый «глубинный народ». В то время как начальство с упорством, достойным лучшего применения, упрямо продолжает водить козу с Медведчуками, Азаровыми и Януковичами в надежде смастырить с их помощью такую Украину, которая снова будет брать деньги у Москвы, а смотреть при этом на Запад.

По этому поводу есть хороший украинский анекдот. И, кажется, это именно оно.

Разговаривают два кума:

– Эх! Если б скрестить мою корову с жирафой! – Да зачем это тебе? – А чтоб доилась дома, а паслась у соседа!