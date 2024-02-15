Нет аргументов для финансирования тупорылой и вороватой украинской системы – польский экс-чиновник

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У представителей стран «Большой семерки» все меньше аргументов в поддержку Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кульпа подчеркнул, что в то время, когда Украина просит о помощи, ее власть назначает новых членов Счетной палаты, увеличивая расходы на их содержание.

«Просто выбрали новых четырех членов и поменяли шефа Счетной палаты. Стала сестра женщины, которая управляет недвижимостью президента Украины. Таким образом, сейчас в Счетной палате набрано столько членов, что на один департамент два члена. Цена назначения одного члена в месяц – это не только его зарплата, это три помощника, шофер, секретарша, дополнительные расходы, – оценивается где-то в 50 тысяч евро в месяц. Вот – подарок. Получается, что Украина сказала G7: «Нам наплевать на то, что вы просите», закончилось это невероятным скандалом и сейчас руки опускаются. Так это и идет», – сказал экс-чиновник.

«На самом деле, что произошло? Отняли аргумент для того, чтобы увеличивать помощь, потому что очень многие сомневаются в том, что происходит за этими деньгами. Кто первоочередный бенефициар, – это администрация, которая живет на высокие зарплаты, есть люди, которые получают по 10 тысяч евро. Короче, слишком жирно, – так многие считают. И нет здесь аргумента понимания, просто есть стремление поддерживать тупорылую, вороватую, буферную систему, которая не является ни востоком, ни западом. Потому что это – не западные стандарты», – заявил Кульпа.