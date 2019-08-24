«Нет автономиям и капитуляции!» – порохоботы бузили под окнами Зеленского

24.08.2019, Киев, Игорь Петров

Около двухсот человек провели под Офисом президента Украины акцию «Нет капитуляции» с требованиями прекратить действия, которые они считают сдачей интересов в конфликте с Россией. Аналогичная предыдущая акция была проведена 10 июня. Власть полностью проигнорировала ее, о чем «активисты» заявили на этот раз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На этот раз акцию инициировал экс-боевик АТО Мирослав Гай, который написал текст обращения президенту Украины Владимиру Зеленскому. Письмо было распечатано в нескольких сотнях экземпляров, и пришедшие на акцию поставили под свои подписи. Некоторые написали собственные обращения. Все эти письма были собраны и переданы представителю президента, который вышел к собравшимся, хотя происходило все это в нерабочий день.

От Зеленского авторы обращений требуют своевременно реагировать на заявления и действия представителей политических партий Украины, или представителей иностранных государств, несущие угрозу национальной безопасности Украины.

Также требуется опровергнуть появившуюся в СМИ о запрете украинским военным вести ответный огонь, запретить приезжать на Украину представителям российских СМИ и открывать здесь филиалы российских масс-медиа, противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, осудить заявления политиков о возможном предоставлении особого статуса русскому языку и т.п.

Русский язык не подвергается в Украине дискриминации, заявил Мирослав Гай. По е6го словам, это украинский язык столетиями подвергался дискриминации, а с русским в нынешней Украине все в порядке. Что касается достижения мира, то он должен быть только на условиях Украины, отметил он.

Зеленский также, по мнению «активистов», должен обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на неподконтрольные Киеву территории.

Также «активисты» требовали «растолковать» высказывание президента о «другой стороне», которое он сделал, комментируя конфликт на Донбассе. Другой стороной конфликта является Россия, а не непризнанные республики, подчеркивали они.

Наконец, президент должен парламент восстановить ликвидированный Комитет ВР по делам ветеранов.

Завершилась акция исполнением гимна Украины.