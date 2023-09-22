Нет безобидных «ждунов» – руководитель канала «Крымский СМЕРШ»

За полтора года работы телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» с его помощью привлечено к ответственности около 600 человек за дискредитацию Вооружённых сил РФ и СВО.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил автор канала, крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проводится большая профилактика среди тех лиц, которые занимаются антироссийской деятельностью, высказывают антироссийскую позицию. И в принципе большое количество людей поддерживает нашу деятельность. Я думаю, они её знают и слышат, и если брать статью 20.3.3 Административного кодекса о дискредитации российской армии, то по этой статье в Крыму привлечено около 600 человек. Плюс есть уголовные дела, так называемые «повторники», дискредитирующие нашу армию. По-моему, порядка 10 уголовных дел. И есть дела за реабилитацию нацизма – это лица, которые публикуют свастику, зигуют, которые поддерживают нацизм на Украине. Такие люди привлекаются к ответственности за пропаганду нацизма», – отметил он.

По словам Талипова, среди «ждунов» много переселенцев из новых регионов РФ, и не совсем понятно, зачем они переехали в Крым.

«Сейчас с нетерпением ждём вступления в силу указа президента о лишении приобретённого гражданства. Если вы поддерживаете другую страну, если вы ждёте войска здесь какие-то, я думаю, что нужно их ждать в статусе иностранного гражданина со всеми вытекающими обстоятельствами. А я бы, конечно, их ещё и депортировал из страны, лишал всевозможных социальных благ. Потому что среди «ждунов» много переселенцев из Херсонской области, которые поддерживают Украину, но почему-то первыми бегут получать (меры поддержки)», – подчеркнул Талипов.

Он пояснил, что даже безобидный на первый взгляд маникюр в желто-голубых тонах, или глупая шутка «а мы не боимся – мы Украину ждем», приводит к серьезным последствиям.

«Нет безобидных «ждунов». Вывешивание флажков, желто-голубых сердечек в соцсетях, заслушивание песен, шторы в окошках сделать жёлто-голубыми – это индикатор и маркер, которым «ждуны» идентифицируют себя. И это дает возможность спецслужбам, которые мониторят соцсети, которые здесь разрабатывают агентуру, выйти на этих людей для выполнения заданий. Повесил флажок, завтра он сфотографирует жёлтую ленточку где-то на фоне чего-то, послезавтра он сфотографирует технику, а потом приступит к корректировке огня. Вот среди таких безобидных «ждунов», которые публиковали коротенькие ролики, либо что-то в пользу Украины, «Крымским СМЕРШем» выявлены, в том числе, и лица, которые способствовали спецслужбам иностранного государства, которые кидали координаты для наведения дронов по нашим объектам. Поэтому нет безобидных. Если человек сознательно публикует какие-то материалы, которые позволяют его идентифицировать, как человека ждущего, на него выйдут спецслужбы, рано или поздно, для совершения любых противоправных действий, в своё время тут Украина наделала «закладок». И даже если человек потом откажется, его могут шантажировать тем, что ты когда-то оказывал помощь, есть переписка, и поэтому однозначно скажут что-то поднять, куда-то отнести и что-то взорвется. Чтобы этого не произошло, лучше мы жёстко его сейчас накажем, чтобы другим было не повадно», – заключил Талипов.