Нет денег и угроза бунта. Почему Киев тянет с мобилизацией

Украина не имеет финансового ресурса на ужесточение мобилизационных норм, а потому Верховная рада не спешит принимать соответствующий закон.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит политолог и экономист Александр Дудчак, покинувший Украину.

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Он убежден, что украинские власти не имеют денег на новую волну мобилизации.

«В последнюю очередь законодателей беспокоит то, как отреагирует население. В ВСУ уже сейчас ощущается серьезный дефицит личного состава, киевским властям эту проблему надо решать. Поэтому я думаю, что закон в том или ином виде всё равно примут, а потом будут искать под него деньги, — считает Дудчак.

А вот еще покинувший Украину аналитик, ныне директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов полагает, что киевский режим боится народного бунта.

«В последнее время произошло несколько громких эпизодов, когда граждане блокировали или нападали на военкомов. В случае ужесточения норм и правил противостояние может усилиться, под угрозой окажется вся сложившаяся властная конструкция.

Думаю, сейчас в кулуарах пытаются согласовать какой-то компромиссный вариант закона, который позволит и ряды ВСУ пополнить, и всплеска общественного недовольства избежать. Говорить о конкретных сроках сложно, в ближайшее время, вероятно, станут известны окончательные контуры законопроекта, — сказал Денисов.