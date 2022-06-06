«Нет диктатуре! Правительство в отставку!»: Молдова поднялась на протесты

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Протесты против политики действующего правительства прошли в минувшее воскресенье по всей Молдове.

Об этом сообщает газета «Аргументы и факты в Молдове», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Калараше, Единцах и других городах собрались не только простые люди и представители оппозиционных партий, но и сотрудники местных администраций.

Жители Сынжерейского района скандировали:

«Шаг за шагом партия ПДС ведет страну к пропасти!», «Пора избавиться от режима хороших времён!», «Они купаются в деньгах, а мы помираем с голоду!» и др. Жители Единец пришли на протест с плакатами с надписями: «Нет диктатуре!», «Правительство в отставку!», «Нет повышению цен!», «Мы хотим жить нормально!».

В Фалештах зачитали декларацию Партии социалистов о начале протестного движения против антинародной власти.

В Сороках протестующие напомнили руководству Молдовы, что Молдова – нейтральное государство, и осудили планы по вооружению республики.

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя признает, что протесты были недостаточно многочисленными.

«Да, большинство граждан сидят дома и смеются над теми, кто протестует. Их все устраивает. Тем не менее, протесты продолжатся. Назло диванным воинам и власти», – написал он в своем ТГ-канале.