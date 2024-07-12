Нет доверия к Украине: Шольц объяснил отказ от поставок Taurus

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Германия не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, потому что не уверена в том, что ВСУ будут применять их с ограничениями. Об этом в эфире американского телеканала PBS заявил кацлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Шольца, при этом всю остальную номенклатуру Киев получает.

Германия не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, потому что не уверена в том,...

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«Германия является вторым по величине сторонником Украины также, когда речь заходит об оружии. Мы поставили все, что важно для противовоздушной обороны – три системы Patriot, больше всех из стран. И мы приглашаем многих других сделать больше. Мы поставили гаубицы и танки, и мы продолжаем это делать. Это наш способ оказания поддержки.

Наше решение состоит в том, что мы не будем поставлять оружие с большой дальностью действия туда, где у нас нет достаточного контроля над тем, что произойдет, если оно будет использовано для целей, находящихся далеко», – заявил Шольц.

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