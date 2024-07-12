Нет доверия к Украине: Шольц объяснил отказ от поставок Taurus

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Германия не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, потому что не уверена в том, что ВСУ будут применять их с ограничениями. Об этом в эфире американского телеканала PBS заявил кацлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Шольца, при этом всю остальную номенклатуру Киев получает.

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«Германия является вторым по величине сторонником Украины также, когда речь заходит об оружии. Мы поставили все, что важно для противовоздушной обороны – три системы Patriot, больше всех из стран. И мы приглашаем многих других сделать больше. Мы поставили гаубицы и танки, и мы продолжаем это делать. Это наш способ оказания поддержки. Наше решение состоит в том, что мы не будем поставлять оружие с большой дальностью действия туда, где у нас нет достаточного контроля над тем, что произойдет, если оно будет использовано для целей, находящихся далеко», – заявил Шольц.