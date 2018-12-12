Нет дружбы – не будет и границ Украины

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

После разрыва Украиной договора о дружбе и сотрудничестве, Россия получила полное право признать Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно соблюдать этот договор, когда украинский парламент признал нашу сторону «агрессором» несколько лет назад? Когда он постоянно утверждает, что российские войска, чуть ли не в количестве двухсот тысяч человек, вдумайтесь, это же колоссальная цифра, эту группировку должно было быть видно из космоса, находится в Донбассе, и так далее.

То есть никакой дружбы и сотрудничества со стороны Украины давно не было. Одно из положений этого договора предусматривало защиту русских граждан, охрану русских культурных центров. Мы все помним, как в Киеве радикалы ворвались в этот центр. Но самое главное, что полиция прислала официальный документ, в котором она выражает отказ защищать этот самый культурный центр.

Соответственно, этот договор лишь накладывал на нас обязанности по соблюдению территориальной целостности Украины и соблюдении её границ, которые, на самом деле, не были маркированы и лимитированы», – пояснил эксперт.

По его мнению, выход Украины из договора о дружбе даёт России пространство для манёвра, например, позволяет признать ЛДНР.

«Но сейчас мы не обязаны ничего соблюдать. Мы можем признать Луганскую и Донецкую Народные Республики в качестве государств, в качестве непризнанных, но стремящихся к этому государств. Мы можем начать ряд переговорных политических процессов на международных площадках, можем пригласить сюда, в наш парламент, в Нижнюю палату, представителей этих республик в качестве наблюдателей. Можно даже организовать общественный парламент между Россией и ЛДНР.

Можно организовать представителей из других регионов Украины, например, из Закарпатья. Можно поддержать стремление венгров в Берегово стать частью Венгрии, а румын из Черновицкой области – частью Румынии. То есть, здесь простор для творчества открывается невообразимый», – добавил Безпалько.

По его мнению, так как именно Украина разорвала договор, значит и негативные последствия получит она.

«Но самое главное – это же не мы разорвали договор, к нам какие претензии? Но до последнего его соблюдали. Украина сама из него вышла, значит, все негативные последствия теперь должна получать она», – добавил эксперт.