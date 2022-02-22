«Нет дружбы – нет границ. Нет Украины», – Крым реагирует на признание Донбасса

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Новости Украины

Крымское экспертное сообщество спокойно восприняло указ президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Процесс, затянувшийся на 7 лет, пришел к логическому итогу, который сами жители Донбасса определили на референдуме о самоопределении 11 мая 2014 года

«Ну что, на два независимых государства в мире стало больше. И это не конец. Точнее, для одной террористической дэржавы это начало конца, а для образования на ее руинах народных республик – только начало», – написал на своей странице в соцсетях крымский политолог Андрей Никифоров.

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По его мнению, на очереди создание Харьковской и Одесской республик.

Политолог Александр Форманчук, который ныне встал во главе Общественной палаты Крыма, солидарен с Никифоровым и подчеркивает, что «воинствующая националистическая клика нынешней Украины в своем маниакальном устремлении к решению проблем юго-востока Украины силовым путем приведет к окончательной потере украинской государственности».

Политолог Александр Мащенко уверен, что дальше находиться в составе анти-России для Донбасса было невозможно.

«Неважно, какие будут санкции. Важно то, что стоят на кону судьбы миллионов людей. Я уверен, что Россия найдет ответ, и мы с этим справимся, – отметил эксперт. – Посмотрите на Крым – уже восемь лет мы под драконовскими санкциями. Однако за это время сделано гораздо больше, чем за 23 года, на протяжении которых Крым находился в составе свободной, демократической, цивилизованной Украины»

Политолог Денис Батурин настроен лирически: «Новый мир. В котором хотелось было мира. Новые вызовы и испытания…В который раз за свою жизнь вспоминаю: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Его призвали всеблагие, как собеседника на пир…».

Сразу после выступления Путина в прямом эфире и подписания указа, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аплодировал этому решению стоя.

«На одном дыхании» слушал президента губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов свое эмоциональное состояние передал лаконичным «свершилось» и раскритиковал Рината Ахметова, льющего «крокодиловы слзы по поводу родного Донецка».

В целом все едины в одном: в нынешних границах Украина могла существовать только как дружественное России государство. Нет дружбы – нет границ. Нет Украины