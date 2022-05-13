«Нет фашизму!»: Украина столкнулась с белорусским гражданским обществом

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Новости Украины

В Минске у здания посольства Украины в Белоруссии прошла акция под лозунгами «фашизм не пройдет».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие было посвящено 77-летию со дня победы над гитлеровской Германией.

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Под стенами посольства собрались представители нескольких белорусских партий – «Союз», ЛДП и Компартии.

«Наши деды и прадеды освободили Европу от фашизма. И мы ее еще раз освободим, если будет нужно! Они снесли последний в Украине бюст Жукова. Да они перед ним на коленях должны стоять! Но вместо этого они памятники сносят… Каждый украинский политик будет отвечать за то, что происходит сегодня у них в стране. Это целиком и полностью их вина. Они назвали государственный переворот «революцией достоинства»! Какая революция, если это обыкновенный переворот. Позор им за то, что они уничтожили Украину», – заявил депутат Палаты представителей, председатель ЛДП Олег Гайдукевич.

Примечательно, что во время акции в здание украинского посольства прошли несколько европейских дипломатов, но ни один из них не остановился перед митингующими.

«Я думаю, что достучаться до тех, кто собрался на этот шабаш, не удалось. Мы видели, как они сюда проходили. Это потомки и идейные наследники тех, кого мы победили в 1945 году. Естественно, для них День Победы – это трагедия», – цитирует издание «Белта» слова представителя Компартии Николая Воловича.

Собравшиеся также поддержали спецоперацию России на Украине.

«Мы все равно победим. Спецоперация закончится нашей общей победой, и мы увидим Украину совершенно другой, в союзе Беларуси и России», – заявил глава партии «Союз» Сергей Лущ.

По мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, акция под посольством Украины на глазах у европейских политиков прошла в соответствии со всеми «демократическими ценностями», которые так активно пропагандируют на Западе.

«Украинское посольство сегодня столкнулось с белорусским «гражданским обществом». Всё, как любят наши западные партнёры. Это ведь общественные активисты, правительство не может на них повлиять. Свобода слова и всё такое», – написал он в своем блоге.