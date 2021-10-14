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14.10.2021 17:57 (Мск), Тбилиси, Николай Осипов
 
Авторская колонка, Грузия, Политика, Россия, Сюжет дня
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«Нет Мише!» – в Грузии саакашистов забросали вениками и костылями

Активистов и сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение», которые направляются из разных регионов Грузии...

Активистов и сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение», которые направляются из разных регионов Грузии на протестную акцию в Тбилиси, забросали вениками и костылями.

Инцидент произошел в городе Самтредия, который расположен в Западной части страны, пишет корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

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Демонстранты бросали веники и костыли в направлении проезжающих автомобильных колон.

«Веники были символом девятилетнего правления «Национального движения». Михаил Саакашвили должен быть строго наказан», – заявил Теймураз Гамбашидзе.

По словам молодых активистов, во время правления Михаила Саакашвили в стране была установлена диктатура, в результате которой погибли сотни невинных людей. Они считают, что сторонники «Национального движения» не имеют морального права требовать освобождения виновного Саакашвили.

Напомним, ранее представители «Единого национального движения» анонсировали широкомасштабную протестную акций, которая должна состояться в четверг, 14 октября, на центральной площади грузинской столицы. Главным призывом оппозиционеров будет освобождение Михаила Саакашвили из тюремного заключения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. На родине против него возбуждено 14 уголовных дел, по одному из них слушания в Тбилисском районном суде состоятся 10 ноября.

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