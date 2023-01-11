«Нет мотивации сражаться» – Зеленский умоляет принять Украину в ЕС и НАТО

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ЕС и НАТО должны продемонстрировать, что реально готовы принять Украину в свои ряды в ближайшее время, иначе у Киева не останется мотивации для продолжения борьбы с Россией.

Об этом в ходе встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня просто поддержки Украины от коллег в НАТО в виде риторики об «открытых дверях» уже недостаточно для Украины. А именно недостаточно для мотивации нашей страны, для мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперёд», – взмолился он.

Зеленский просил страны Запада показать, что они видят Украину равной себе и не кормят Киев обещаниями, иначе у ВСУ не будет мотивации для дальнейшей борьбы.

«Мы очень ждём мощных шагов, на что-то большее, чем просто «открытые двери». Это будет важным сигналом. Такие вещи мотивируют людей, наше общество, как кандидатство в ЕС. Это показывает, что всё правда, что люди не равнодушны, что нас не кормят обещаниями. Что нас действительно видят равными. Открытие разговоров о вступлении в ЕС в этом году мотивирует бороться», – уговаривал клоун.