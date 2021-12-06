Нет на вас Жеглова и Шарапова, или Одесская киностудия обвиняет

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Новости Украины

Помните опердежурного Петюню из «Места встречи изменить нельзя»? Того самого, который выиграл по облигации пятьдесят тысяч, постоянно жрал — в голодное время на глазах у товарищей – и жил домиком в деревне с коровой и кабанчиком. Который «гадина и трус», в общем… Так вот эта заметка про его внуков.

«Гильдия кинематографистов Одессы» — общественная организация, представители которой не оставляют попыток отменить незаконную приватизацию Одесской киностудии, выступила с сенсационным заявлением. Сенсационным, как я поясняю из заметки в заметку, для цивилизованного государства, но будничным для Папуа-Новой Украины. Хотя и среди папуасов назревает скандал.

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Кинематографисты направили президенту Зеленскому, в Совет национальной безопасности и обороны, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и в Верховную раду заявление следующего содержания:

«Сообщаем, что имеются явные признаки того, что группа сотрудников в правоохранительных органах Украины, таких как Генеральная прокуратура, МВД, СБУ, Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро узурпировала служебное положение и, по предварительному сговору, действует в интересах особ причастных к корпоратизации государственного предприятия «Одесская киностудия художественных фильмов» и похищению ее фильмофонда по поддельным документам».

Далее кинематографисты перечисляют тех самых «героев», которых нужно знать в лицо.

Офис генпрокурора — упоминаются 25 фамилий во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. МВД — три фамилии с уволившимся Арсеном Аваковым во главе. СБУ — четыре фамилии, среди которых глава ведомства Иван Баканов. Государственное бюро расследований — девять фамилий. Национальное антикоррупционное бюро — шесть фамилий. Нацполиция — 26 фамилий, включая полицейское начальство Одессы и области.

Кинематографисты настаивают, что «вышеперечисленные работники правоохранительных органов многократно и в полном объеме информировались о сути преступлений, совершенных в отношении Одесской киностудии», тем не менее, «действуя с преступным умыслом и по принципу круговой поруки», стали участниками «рейдерского захвата киностудии».

В заявлении описано «создание преступной группировки» начиная с 1998 года, когда чиновники минкульта и новая дирекция киностудии, которую никогда не признавали ее сотрудники, «с целью личного обогащения лишили киностудию 90% доходов от продажи прав на свои же фильмы». Описаны двухтысячные, когда киностудия была реорганизована в частное акционерное общество, а акции были поделены между Фондом госимущества (50 %+1) и ООО «Новая киностудия» (50 %-1), которая принадлежала министру культуры Александру Ткаченко. Описаны и сегодняшние реалии, а именно действия правоохранителей, закрывших производство о приватизации Одесской киностудии (недавно одесский суд отменил это решение и обязал расследовать дело).

Кстати, знаете, какой фразой описан современный период Одесской киностудии даже в поверхностной Википедии? «Киностудия переживает трудные времена и ищет пути выхода из кризиса».

Но вернемся к участникам «Гильдии одесских кинематографистов». В своем заявлении они попросили Зеленского «потребовать от генпрокурора Венедиктовой срочного создания межведомственной следственной рабочей группы по вопросам досудебных расследований связанных с киностудией и правами на фильмы ее производства. Отменить незаконно созданное юридическое лицо ЗАО «Одесская киностудия». Восстановить юридическое лицо «Одесская киностудия художественных фильмов» с возвращением ей целостного имущественного комплекса, фильмофонда и трудового коллектива».

Заметили, кстати, что заявители требуют справедливого следствия от Венедиктовой, которую сами же и обвиняют в сложившейся ситуации… Думаете, они странные какие-то или неграмотные? Да нет — на Украине просто все так устроено: преступники и узурпаторы по совместительству всегда или судьи, или прокуроры.

Интересно, что бы ответили на это Жеглов и Шарапов, культовые и справедливые сыскари, созданные корифеями Одесской киностудии? Что бы они ответили упырям, которые очень по-украински всесоюзную святыню на корову и кабанчика променяли? «Жаль, что Фокс вас тогда не застрелил».