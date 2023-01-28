«Нет-нет-нет» истребителям Украине из уст Шольца означает «да-да-да» – Офис Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц является олицетворением антироссийской эволюции немцев, а потому, помимо танков, передача Украине авиации – лишь вопрос времени.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы должны справедливо относиться к Германии, они проделали колоссальную работу, прежде всего, над собой. Германия была страна, которая адвокатировала Россию в Европу. Они говорили, что Россию нужно тянуть на европейские рынки, сделать партнёром, я понимаю ошибочность этой стратегии.

И вот Германия на этом фоне, особенно пан Шольц, я вижу, как он эволюционно изменялся, не так быстро, как нам бы хотелось. Но давайте не разделять, мы намного быстрее в этом историческом времени. Мы принимаем решения сверхбыстро, потому что понимаем это время больше, чем многие. Мы юная цивилизация, юная государственность, и таким образом мы можем быть локомотивом Европы. Но Шольц эволюционировал, он понял, что тянуть Россию было ошибкой. Вообще ошибкой было иметь партнёрские связи с Россией, ошибкой было делать их партнёром в своих бизнесах», – сказал Подоляк.