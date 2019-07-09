«Нет ни одного сценария, при котором Путин уступит Украине»

09.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия не откажется от Донбасса и Крыма, какие бы форматы переговоров не придумывались политиками.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политолог Александр Солонтай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в ближайшее время нет никакого «сценария» изменения сложившейся ситуации.

«Давайте без фантазий о том, что мы в ближайшее время можем сесть за стол переговоров, и за этим столом решатся проблемы территориальной целостности Украины, возвращения наших территорий, возвращения мира и так далее. Не для того Путин начинал войну, чтобы внезапно ее закончить. Нет ни одного сценария в ближайшее время, при котором Путин отступит и перестанет воевать на Украине.

Он не для того начинал, чтобы внезапно сейчас прерваться. Пока что в его голове ничего не изменилось и в позиции Кремля по отношению к Украине нет каких-то кардинальных вещей, которые могли бы изменить ситуацию», – заявил Солонтай.