Нет ни одного сценария, при котором Украина будет в НАТО – депутат Госдумы

14.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Членство Украины в НАТО будет означать, что в любом военном конфликте без применения ядерного оружия на ранней стадии Россия окажется незащищена, что совершенно неприемлемо для Москвы.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – для нас это неприемлемо. Тут уже даже позиция Запада не так важна, поэтому Россия предупреждает, что нет ни одного сценария, при котором Украина будет в НАТО, просто нет такого сценария – либо тогда Украины не будет. Скорее всего, в этом случае, не будет Украины, мне так кажется, в качестве суверенного государства в том виде, как оно существует сейчас, потому что для нас этот вариант неприемлем», – сказал Никонов.

«Военные, с которыми я разговаривал, исходят из того, что при сценарии членства Украины в НАТО любой военный конфликт будет означать для нас, что Россия незащитима в принципе без применения ядерного оружия на ранней стадии конфликта. Такой сценарий нас не устраивает, и поэтому мы пойдём на любые риски, чтобы этого сценария не допустить», – объяснил эксперт.