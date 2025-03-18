Нет ни одного шанса удержаться, если Россия начнет мобилизацию – офицер ВСУ

Украина исчерпала свой мобилизационный потенциал.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дальше мы получим что? Пятимиллионную российскую армию, а то и десяти. Извините, а кто будет ее сдерживать? Украина рухнет сразу, потому что мы то, что сейчас, еле сдерживаем. А если добавить эту биомассу, кратно увеличить, то Украина уже не вынесет потому что внутренняя червивость власти привела к тому что у нас не осталось возможности мобилизоваться на следующий уровень.

То, что творится с бусификацией, все видят, шансов нарастить на 500 тысяч количество войск у нас нет. Ни одного шанса, то есть удержаться, если бы у них ничего не происходило, и у нас ничего не происходило, то да, можно было бы так воевать еще много, но у них происходит», – заявил Бекренев.