Нет ни одного шанса удержаться, если Россия начнет мобилизацию – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
18.03.2025 13:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украина исчерпала свой мобилизационный потенциал.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина исчерпала свой мобилизационный потенциал. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный...

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«Дальше мы получим что? Пятимиллионную российскую армию, а то и десяти. Извините, а кто будет ее сдерживать? Украина рухнет сразу, потому что мы то, что сейчас, еле сдерживаем. А если добавить эту биомассу, кратно увеличить, то Украина уже не вынесет потому что внутренняя червивость власти привела к тому что у нас не осталось возможности мобилизоваться на следующий уровень.

То, что творится с бусификацией, все видят, шансов нарастить на 500 тысяч количество войск у нас нет. Ни одного шанса, то есть удержаться, если бы у них ничего не происходило, и у нас ничего не происходило, то да, можно было бы так воевать еще много, но у них происходит», – заявил Бекренев.

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