Нет ни одной разумной причины идти на переговоры с Евросоюзом – эксперт
Европейские политики не понимают, что последний шанс для их государств – это выйти с выгодным деловым предложением к России.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас у ЕС нет сил, чтобы отстаивать свои интересы. Причём, нет по их собственной вине.
Они почему-то решили, что они смогут раздавить Россию. Что само по себе было глупо, потому что Россия – ядерная держава. И они рисковали просто исчезнуть с планеты, если бы они оказались более удачливыми в своем экономическом давлении.
Тем более, что Россия была одним из главных их торговых партнёров, который позволял ЕС сохранять экономическую конкурентоспособность.
Как только ЕС отказался от российских энергоносителей и прочего сырья, их экономика сразу же начала чахнуть. И тогда у вас начинаются внутренние дрязги в ЕС и отдельных странах – кто виноват в том, что происходит?
И вы можете заявлять свою позицию, но вы не можете ее отстоять на международной арене. И с вами прекращают считаться. Это вполне естественно. Зачем нам вести переговоры с Европой? Мы ее мнение знаем. И мы вынуждены были бы его учесть, если бы Европа могла бы его отстоять. Но она не может», – отметил Ищенко.
«Так зачем с Европой говорить? Пусть принесут нормальное деловое предложение. Они разорвали эти отношения, и Россия нашла себе других партнёров.
Если они хотят вернуть эти отношения – они должны прийти, и сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Поскольку силовое предложение они сделать не могут – пускай делают коммерческое, и мы с ними будем сотрудничать.
Но пока что Европа пытается, не имея для этого возможностей, сохранять позицию конфронтации. Войну, экономику и финансы они проиграли, но пытаются за счёт политической наглости выиграть послевоенный мир. Так зачем нам с этими людьми говорить, если они не понимают, что вокруг них происходит», – добавил эксперт.
