Нет ни одной разумной причины идти на переговоры с Евросоюзом – эксперт

Европейские политики не понимают, что последний шанс для их государств – это выйти с выгодным деловым предложением к России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас у ЕС нет сил, чтобы отстаивать свои интересы. Причём, нет по их собственной вине. Они почему-то решили, что они смогут раздавить Россию. Что само по себе было глупо, потому что Россия – ядерная держава. И они рисковали просто исчезнуть с планеты, если бы они оказались более удачливыми в своем экономическом давлении. Тем более, что Россия была одним из главных их торговых партнёров, который позволял ЕС сохранять экономическую конкурентоспособность. Как только ЕС отказался от российских энергоносителей и прочего сырья, их экономика сразу же начала чахнуть. И тогда у вас начинаются внутренние дрязги в ЕС и отдельных странах – кто виноват в том, что происходит? И вы можете заявлять свою позицию, но вы не можете ее отстоять на международной арене. И с вами прекращают считаться. Это вполне естественно. Зачем нам вести переговоры с Европой? Мы ее мнение знаем. И мы вынуждены были бы его учесть, если бы Европа могла бы его отстоять. Но она не может», – отметил Ищенко.