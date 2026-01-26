Нет ни одной разумной причины идти на переговоры с Евросоюзом – эксперт

Максим Столяров.  
26.01.2026 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 712
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Европейские политики не понимают, что последний шанс для их государств – это выйти с выгодным деловым предложением к России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики не понимают, что последний шанс для их государств – это выйти с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас у ЕС нет сил, чтобы отстаивать свои интересы. Причём, нет по их собственной вине.

Они почему-то решили, что они смогут раздавить Россию. Что само по себе было глупо, потому что Россия – ядерная держава. И они рисковали просто исчезнуть с планеты, если бы они оказались более удачливыми в своем экономическом давлении.

Тем более, что Россия была одним из главных их торговых партнёров, который позволял ЕС сохранять экономическую конкурентоспособность.

Как только ЕС отказался от российских энергоносителей и прочего сырья, их экономика сразу же начала чахнуть. И тогда у вас начинаются внутренние дрязги в ЕС и отдельных странах – кто виноват в том, что происходит?

И вы можете заявлять свою позицию, но вы не можете ее отстоять на международной арене. И с вами прекращают считаться. Это вполне естественно. Зачем нам вести переговоры с Европой? Мы ее мнение знаем. И мы вынуждены были бы его учесть, если бы Европа могла бы его отстоять. Но она не может», – отметил Ищенко.

«Так зачем с Европой говорить? Пусть принесут нормальное деловое предложение. Они разорвали эти отношения, и Россия нашла себе других партнёров.

Если они хотят вернуть эти отношения – они должны прийти, и сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Поскольку силовое предложение они сделать не могут – пускай делают коммерческое, и мы с ними будем сотрудничать.

Но пока что Европа пытается, не имея для этого возможностей, сохранять позицию конфронтации. Войну, экономику и финансы они проиграли, но пытаются за счёт политической наглости выиграть послевоенный мир. Так зачем нам с этими людьми говорить, если они не понимают, что вокруг них происходит», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить