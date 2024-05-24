«Нет ничего зазорного в получении помощи» – в Москве надеются на продолжение дружбы с Ираном

Владимир Гладков.  
24.05.2024 21:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине оказывают помощь более пятидесяти западных государств, поэтому и для России нет ничего зазорного искать поддержку на стороне.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине оказывают помощь более пятидесяти западных государств, поэтому и для России нет ничего зазорного...

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«Нам хотелось бы это сотрудничество с Ираном продолжить. Не так много у нас союзников. Многие говорят, что вот, страны третьего мира, Россия опустилась до их уровня. Плевать, что говорят.

Украине помогает 50 с лишним стран. Там протолкнуться негде от всевозможных единиц западной техники. То, что нам помогает Иран, помогает какими-то образом Северная Корея, а если бы ещё помогал напрямую Китай, было бы вообще здорово, не считаю в этом ничего зазорного», – сказал Коц.

«Мы, как принято говорить, воюем не с Украиной, а с НАТО. Против нас выставляются огромные ресурсы, как интеллектуальные, так и промышленные, и финансовые, и технические. И если нам кто-то поможет противостоять этому и ещё и побеждать, я не вижу в этом ничего плохого.

Поэтому будем надеяться, что все-таки после этой страшной трагедии Иран оправится и продолжит свой внешнеполитический курс», – добавил он.

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