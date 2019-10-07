Нет никаких препятствий для ареста Пашинского – юрист

07.10.2019, Киев, Игорь Петров

Одиозного экс-депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского можно арестовывать, для этого нет никаких препятствий.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моим данным он находится в Украине. Мы весь пакет документов передали в Государственное бюро расследований и прокуратуру, мы в суде обжаловали незаконное решение о закрытии дела в отношении него. В связи с этим юридических преград для его ареста я не вижу никаких. Вопрос к властям – почему Пашинский не в тюрьме? Вот очень простой вопрос из трех слов: почему Пашинский не в тюрьме?

Что мешает, какие юридические механизмы? Есть по этому поводу не только юридические решения, которые позволяют его арестовывать, но и общественное мнение. Ну не может такого быть что фигурант стрелял в городе в человека из огнестрельного оружия, ранил его и ходит на свободе. Глава Комитета по национальной безопасности. Не может так быть, а если так будет – значит будет большой вопрос к правоохранителям сегодня: а вообще они отвечают занимаемой должности или нет?», – сказал Портнов.

В декабре 2016 года Сергей Пашинский ранил в ногу 38-летнего киевлянина Вячеслава Химикуса. Супруга человека, в которого стрелял Пашинский, утверждает, что он сразу подошел к ее мужу с пистолетом и не делал предупредительного выстрела. В свою очередь в полиции заявили, что Пашинский стрелял не «в тело», как заявляет супруга пострадавшего, а в ногу после удара по голове, чтобы остановить его.

В 2019 году следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Примечательно, что сегодня, как сообщили украинские СМИ, ГБР Украины попросило суд взять под стражу Пашинского без права внесения залога.