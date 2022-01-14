«Нет никакой конспирологии»: Лавров о событиях в Казахстане

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В Москве понимают причины недавних событий в Казахстане и находятся в диалоге с местными властями, которые проводят расследование.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат призвал не искать теорию заговора в причинах погромов в Казахстане.

«Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков спекулирует на том, что это все устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе, другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», – сказал глава МИД РФ.

«Причины нам примерно понятны, мы их обсуждаем с нашими казахстанским коллегами, с другими странами ОДКБ. Казахстанские власти проводят тщательное, полноценное расследование и я уверен, что результаты они будут оглашать, когда это расследование завершится. Это не имеет никакого отношения к проискам Москвы, каким-либо еще теориям заговора. Еще раз повторю, это дело Казахстана и Нур-Султан, столица Казахстана, этим активно занимается», – заявил Лавров.