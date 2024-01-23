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Жители Донбасса и Крыма никогда больше не согласятся назвать себя украинцами и вернуться в состав «незалежой».

Об этом в ходе своего выступления в Ист-Бэй заявил бывший посол США в Саудовской Аравии, экс-советник главы Пентагона Час Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская идентичность сепаратистов, говорящих на Украине на русском языке, также усилилась. Теперь практически нет никакой возможности, чтобы они приняли статус в составе единой Украины, как это предусматривалось Минскими соглашениями. После неудачи контрнаступления Украины, всё стало очень ясно. То, что Украина получила, можно видеть на карте – это одна или две маленькие синие зоны. Так что, с неудачей контрнаступления, маловероятно, что Донбасс или Крым когда-нибудь вернутся под суверенитет Украины», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что раз уж военным путём вернуть территории не удалось, то Киеву придётся о них забыть.

«По мере продолжения войны Украина может потерять ещё больше территорий, включая доступ к Чёрному морю. То, что было потеряно на поле боя, не может быть возвращено за столом переговоров. Украина выйдет из этой войны увечной, обездоленной, и значительно уменьшенной в территории и населении», – добавил Фридман.