«Нет опыта». Генерал украинской разведки пошел против нового министра обороны

04.11.2021 10:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Подавший вчера в отставку министр по «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников не может быть министром обороны Украины, так как он понятия не имеет, как противодействовать «агрессии».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Резников, который не однократно заявлял о каких-то приоритетах в сотрудничестве с НАТО и размещении соответствующих систем ПВО, претендует и, скорее всего, будет министром обороны Украины. Я бы учёл, что пан Резников не имел такого эффективного механизмам урегулирования ситуации на Востоке и по контролируемым боевиками и Россией территориям, поэтому в данный момент должен быть такой человек в министерстве обороны, который бы действительно имел глубокий опыт», – отметил Маломуж.

«Я не думаю, что пан Резников имеет такие глубокие познания в этой сфере. Общие – да, но этот не тот эффективный политический деятель, а тем более военный, который бы имел такие знания, которые были бы задействованы с первого раза. Почему? Если бы мирная ситуация, не было бы проблем, но мы говорим о наращивании усилий Россией и разные сценарии ведения региональных спецопераций», – заявил генерал.

«То есть, учитывая ситуацию, которая сейчас есть на Востоке Украины, то пан Резников, если упростить, не подходит его кандидатура?» – уточнил ведущий.

«В данной ситуации, я считаю, что он не является достаточной кандидатурой по своим характеристикам предыдущим, по опыту, которые бы обеспечивали эффективную и быструю модель безопасности и обороны Украины», – ответил бывший глава украинской разведки.