Нет покоя и на том свете: в Мюнхене вандалы в очередной раз атаковали могилу Бандеры

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Новости Украины

В немецком Мюнхене неизвестные осквернили могилу похороненного там лидера одной из фракций Организации украинских националистов Степана Бандеры – разрисовали памятник баллончиком.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил имеющий латвийское гражданство беглый белорусский змагар Алесь Чайчиц.

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На опубликованных им фото видно, что на могиле Бандеры вандалы нарисовали серп и молот.

Как отметил Чайчиц, он впервые решил посетить могилу лидера ОУН, однако увидел, что над памятником уже успели поработать вандалы. На место происшествия вызвали полицию.

Сужя по оставленных на надгробии специфических знаках в виде буквы А в круге, можно предположить, что это акт одной из немецких анархистских групп.

Отметим, это уже не первое за последние годы осквернение могилы лидера украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Один из таких актов совершил в 2018 году работающий в России британский репортер Грэм Филлипс.



Ранее на защиту памяти Бандеры неизменно вставали бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и глава пропагандистского «Института национальной памяти» Владимир Вятрович. Последний выступает за перезахоронение Бандеры на родине – в специально созданном для этого «пантеоне героев».