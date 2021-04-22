Нет покоя карателям. По всей Украине громят памятные знаки атошникам

22.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Даже на подконтрольных киевскому режиму территориях атакуют памятные знаки, установленные в честь участников карательной операции против республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский пропагандистский портал «Левый берег».

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«С 2020 года Министерство по делам ветеранов проводит мониторинг вандализма на могилах или памятниках ветеранам. Всего в Украине в 2020-м было зафиксировано более 900 случаев, из которых 17 касаются уродования мест памяти защитников.

Например, во Львове подожгли реабилитационный центр для участников АТО/ООС «Феникс», в Полтавской области повредили мемориальные доски на стенах школ, где учились ветераны Мирослав Кабушка, Сергей Лымарь и Александр Горячевский, на Прикарпатье сняли и сломали крест на могиле Богдана Гаврилива и так далее. В 2021 году только за три месяца зафиксировали пять случаев вандализма на могилах, памятниках и мемориальных табличках ветеранам», – отмечается статье.

Примечательна рассказанная история карателя Константина Шрамко, родившегося в небольшом городке Родинское Красноармейского района. Сначала он пошел добровольцем в батальон «Днепр-1», а потом служил в составе так называемой группы «Донецкие партизаны», которая, указывается в статье, «заходила на вражескую территорию и передавала оружие, информацию и боеприпасы подполью.

В 2016 году диверсантов накрыли минометным огнем. Похоронили Шрамко в родном городе. Но в следующем году жена пришла на его могилу и увидела вместо нее пепелище.

Сгоревшая могила.

«Могилу калечили систематически: ломали крест, разбивали фотографию, срывали табличку, уничтожали цветы. Светлана ходила на кладбище как на дежурство, но все повторялось – в День защитников, День соборности, День добровольцев. С 2017 по 2020 год могилу Константина Шрамко портили более пяти раз, и виновных полиция не нашла до сих пор», – сообщает «ЛБ».

В итоге в сентябре 2020 года Шрамко пришлось перезахоронить в Днепропетровске.

Перезахоронение Шрамко.

«За четыре года, когда могилу постоянно разрушали, мне это уже так наболело, что я была только рада перезахоронению. Так, печально, что он похоронен в другой области, хотя он здесь вырос, но все мы – я, дочь, сестра – выдохнули», – говорит его жена.