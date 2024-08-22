«Нет прав, как и у русских». Томящийся в английских застенках Радован Караджич подал в суд на правительство Великобритании

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Первый президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Олбани на острове Уайт, подал в суд на правительство Великобритании за бесчеловечное обращение и нарушение прав человека.

Сербский узник требует компенсации в 50 тысяч фунтов стерлингов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает дочь сербского заключенного британской тюрьмы Соня Караджич, её отцу запрещено общаться на родном сербском языке, иметь в камере книги и ноутбук. При этом, по её словам, в строительстве самого тюремного здания активно использовался запрещённый во всем мире канцерогенный асбест, что сказывается и на физическом состоянии узника.

В целом тюрьма Олбани, имеет репутацию одной из худших тюрем Великобритании и не отвечает многим условиям, предусмотренным стандартами большинства европейских стран.

Адвокат Караджича Горан Петрониевич сообщил, что британцы отказали ему в финансировании извне процесса по поводу нарушения его прав человека, заявив, что он находится под теми же санкциями, что и русские.

«Нам попалась записка, в которой тюремные власти объясняют то, как они с ним обращаются, – тем, что он настолько поддерживает Россию, что пытается влиять на тюремную охрану и персонал», – рассказал юрист.

Петрониевич отмечает, что состояние здоровья Караджича очень плохое, он имеет проблемы с сахарным диабетом, простатой, спондилезом шейного отдела позвоночника, не получая при этом надлежащего медицинского ухода.

«Неизвестно, почему он потерял сознание, он даже получил порез при падении. Его надо было просто поместить в больницу, чтобы выяснить, в чем дело. Складывается впечатление, что они хотят, чтобы его пожизненное заключение было как можно более коротким. Мы также возбудили уголовное дело, чтобы установить, что его права были нарушены», – сказал адвокат.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.