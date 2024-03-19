Нет предпосылок для обрушения украинского фронта – боец СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на обилие плохо подготовленного личного состава в подразделениях ВСУ, украинский фронт не показывает признаков скорого обрушения.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил мобилизованный журналист, ветеран СВО Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То, что я могу наблюдать – у них очень неравное развитие подразделений. Иногда видно, что напротив тебя работают очень грамотные люди. А иногда что-то меняется, эти ребята уходят, на ротацию приходят совершенно беспечные, берегущие себя люди, качество подготовки которых просто безобразное. Это говорит о том, что там есть такая разнополосица, возможно, вполне осознаваемая командованием. Когда им необходимо, они бросают подготовленных, а потом меняют их», – сказал Третьяков.

Он подчеркнул, что противоборствующие армии находятся в состоянии технологической и организационной гонки.

«Если бы у них не было прогресса, то мы бы уже более выраженно побеждали. И тут вопрос не в том, что один прогрессирует, а другой нет. Вопрос в том, кто будет быстрее прогрессировать. Нужно бежать со всех ног – только чтобы оставаться на месте. У нас так же, мы вынуждены прогрессировать со всей возможной скоростью, чтобы хотя бы не прогрессировать медленней, чем они. И они точно так же», – добавил боец.

Ведущий поинтересовался, может ли фронт противника посыпаться – и начаться массовая сдача в плен.

«Мне, как человеку, хотелось бы на это надеяться. Но на практике из того, что я видел своими глазами, у меня нет никаких причин подозревать, что это скоро произойдёт. Я даже не могу себе представить, какие могли бы быть предпосылки. Сейчас уровень ожесточения очень велик, и уровень профессионализма очень велик. Когда люди видят солдата с противной стороны, они в него стреляют, а не пытаются с ним поговорить», – резюмировал Третьяков.