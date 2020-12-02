«Нет принуждению! Остановитесь!». В Киеве вышли протестовать противники вакцинации
У здания украинского парламента собрались на митинг противники принудительной вакцинации.
Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Несколько тысяч человек провели под стенами парламента акцию протеста против принятия закона «Об обязательной вакцинации».
В настоящее время законопроект рассматривается в первом чтении.
Инициатором акции выступила общественная организация «Вакцинация: Свободный выбор», которая добивается того, чтобы профилактическое медицинское вмешательство было исключительно добровольным, а отказ от такого вмешательства не ограничивал права человека.
Активисты заявляют, что законопроект №4142 опасен для всех, поскольку предусматривает принудительную вакцинацию детей и взрослых и полностью запрещает доступ к образованию и труда для всех, у кого нет хоть одной прививки.
Протестующие говорят, что в случае принятия закон введет презумпцию согласия на прививку, отменяя форму информированного согласия, то есть для проведения прививки не потребуется согласие пациента.
Кроме того, министерству здравоохранения предоставляются неограниченные полномочия без какого-либо контроля со стороны других институтов. Также минздрав получает право добавлять новые прививки в календарь, самовольно принимать решение о продолжительности и характера карантина и так далее.
По словам активистов, отменяются ряд действующих механизмов действующей системы санитарно-эпидемиологического защиты и имеющихся институтов, но альтернативы им не вводится.
Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Против 2142», «Должен быть выбор», «Здоровье моих детей – моя ответственность», «Отменить право на образование – преступление! Остановитесь!», «Мы против карантина, пандемии, лжи!», «Конституции – да! Медицинскому принуждению – нет!», «За свободный медицинский выбор!», «За семью! За права детей!».
Спасибо!
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