«Нет принуждению! Остановитесь!». В Киеве вышли протестовать противники вакцинации

02.12.2020, Киев, Игорь Петров

У здания украинского парламента собрались на митинг противники принудительной вакцинации.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько тысяч человек провели под стенами парламента акцию протеста против принятия закона «Об обязательной вакцинации».

В настоящее время законопроект рассматривается в первом чтении.

Инициатором акции выступила общественная организация «Вакцинация: Свободный выбор», которая добивается того, чтобы профилактическое медицинское вмешательство было исключительно добровольным, а отказ от такого вмешательства не ограничивал права человека.

Активисты заявляют, что законопроект №4142 опасен для всех, поскольку предусматривает принудительную вакцинацию детей и взрослых и полностью запрещает доступ к образованию и труда для всех, у кого нет хоть одной прививки.

Протестующие говорят, что в случае принятия закон введет презумпцию согласия на прививку, отменяя форму информированного согласия, то есть для проведения прививки не потребуется согласие пациента.

Кроме того, министерству здравоохранения предоставляются неограниченные полномочия без какого-либо контроля со стороны других институтов. Также минздрав получает право добавлять новые прививки в календарь, самовольно принимать решение о продолжительности и характера карантина и так далее.

По словам активистов, отменяются ряд действующих механизмов действующей системы санитарно-эпидемиологического защиты и имеющихся институтов, но альтернативы им не вводится.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Против 2142», «Должен быть выбор», «Здоровье моих детей – моя ответственность», «Отменить право на образование – преступление! Остановитесь!», «Мы против карантина, пандемии, лжи!», «Конституции – да! Медицинскому принуждению – нет!», «За свободный медицинский выбор!», «За семью! За права детей!».