Нет признаков скорого истощения Запада – экономист

Максим Столяров.  
06.03.2024 21:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Несмотря на увеличение расходов на производство оружия, страны западного блока не показывают признаков финансового истощения от поддержки бандеровцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Денис Ракша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на увеличение расходов на производство оружия, страны западного блока не показывают признаков финансового...

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«Сейчас почти все страны НАТО подняли свои расходы до 2% ВВП. Что такое 2% ВВП? Да ничего. Даже если они увеличат эти расходы в два или три раза, они всё равно будут тратить на оборону 4-6% ВВП. Мы сейчас тратим порядка 6% ВВП.

Поэтому я не вижу вообще, даже приблизительно, никаких признаков того, что у них может наступить какое-то финансовое истощение, из-за которого они не смогут наращивать свои расходы на оборону, производство вооружения, содержание своих армий», – сказал Ракша.

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