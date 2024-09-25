«Нет прорывных идей». Западные СМИ без энтузиазма оценивают нынешний вояж Зеленского в США

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Тональность ведущих американских СМИ в отношении визита Владимира Зеленского в США довольно скептична. К примеру, Bloomberg пишет, что западные чиновники пытаются снизить ожидания от презентации «плана победы» Украины утверждая, что не видят в нем прорывных идей. По словам одного из конфидентов издания, это скорее очередной «список пожеланий» Киева.

Еще один конфидент Bloomberg предположил, что «пришло время для нового раунда работы» с Путиным — со стороны Зеленского или представителей третьих стран.

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The Washington Post отмечает, что дискуссии по предоставлению Украине разрешения использовать дальнобойное оружие по территории России раскалывают западный лагерь в целом, и администрацию Байдена, в частности.

Издание не видит признаков того, что Белый дом изменит свою позицию по ракетам.

Как указано в публикации, администрация Байдена считает аргументы Зеленского относительно ударов по территории России “бесперспективными”. По мнению американских чиновников, “Украине лучше сосредоточиться на уничтожении целей в Крыму. Удары по россии не стоят риска эскалации”.

В то же время, колумнист WP Макс Бут подслащает пилюлю, что ситуация на Украине «хоть и сложная, но далеко не безнадежная». По его мнению, если Киев увеличит мобилизацию, а Запад будет предоставлять больше оружия, то в следующем году ВСУ даже способны пойти в наступление.

«С большей поддержкой Запада — и большего внимания Киева к мобилизации, расширению оборонной промышленности и строительству фортификационных сооружений — Украина может продолжать не только удерживать свои позиции, но даже создать возможности для дальнейших контрнаступлений в 2025 году. Но впереди Украину ждут тяжелые месяцы, пока она будет пытаться удержать линию фронта и восстанавливать разрушенную энергетическую инфраструктуру. Мероприятие должно показать, что оно не поколеблется в своей поддержке» , – пишет колумнист.

Всегда комплиментарное к Украине французское издание Le Monde опубликовало сразу два материала о визите Зеленского на ГА ООН. И тональность обеих скептичная в отношении наполеоновских планов победы Зеленского.

В одном из них, со ссылкой на неназванного главы МИД европейской страны, утверждается, что «переговоры с Россией начнутся, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены».

Еще один евродипломат предположил, что война может закончиться по корейскому сценарию — без подписания мирного соглашения или немецкому, когда ФРГ сосуществовала с ГДР до возможности воссоединения. Впрочем, в этих предположениях тоже нет ничего нового – подобные идеи озвучивались и год назад.

В другом материале издания утверждается, что «украинцы становятся все более открытыми к переговорам при гарантиях безопасности, хотя большинство опрошенных все еще против такой перспективы».

Латиноамериканские СМИ, в частности, бразильская газета O Globo, широко обсуждают предложение президента Бразилии Лулы да Силвы приступить к реализации мирного плана предложенного его страной и КНР, который предполагает остановку боевых действий по линии фронта.

«Уже очевидно, что ни одна страна не сможет добиться всех своих целей военными средствами. Применение более разрушительных видов вооружений напоминает о самых мрачных днях бесплодной конфронтации эпохи Холодной войны. Создание благоприятных условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет ключевое значение на этом этапе. Именно такой сигнал содержится в шести пунктах договоренности, которые предлагают Китай и Бразилия. Для того, чтобы наладить процесс диалога и для того, чтобы прекратились боевые действия», — цитирует издание выступление Лулы да Силвы на вчерашнем заседании Совбеза ООН.

Впрочем, с реализацией этого плана тоже есть проблемы. Как известно, Зеленский назвал бразильско-китайскую мирную инициативу «деструктивной» и выгодной Москве.