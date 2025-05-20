Нет силы, способной остановить Путина. Украина сдохнет за 5-7 лет – Арестович
У нынешней Украины, как проекта анти-России, нет шансов на существование. Она завершится через 5-7 лет, утянув в могилу половину страны.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перспективы Украины без смены проектности с анти-проекта на проект крайне печальны. Государство, старый проект, прекратит существование в обозримые 5-7 лет, это максимум. Украина – большая, быстро этого не будет, за 5-7 лет он сдохнет окончательно и утянет в могилу половины Украины.
Я даю наиболее оптимистичный, а на самом деле прикончат ее гораздо раньше, потому что старый проект, старая Украина Путина не устраивает совершенно, и нет силы, способной его остановить, не существует. Трамп не является такой силой», – заявил Арестович.
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