Нет спасения ни в тюрьме, ни за границей: Запад подключился к могилизации Зеленского

Очереди в украинские военкоматы остались в истории, потому как мобилизационный ресурс составляют либо нейтрально настроенные граждане, либо – пророссийски. Но даже за активную поддержку Путина и России уже не сажают в тюрьму, а отправляют на фронт.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историй, когда в начале СВО у них в военкоматы стояли люди, и Усик кричал, что он будет защищать Киев от русских, больше никогда не будет, вы их не увидите. В украинские военкоматы уже давно, в отличие, кстати, от российских, очереди не стоят. Добровольцы на Украине совсем закончились, отошли к Бандере. Остались только люди, которые либо нейтрально относились к этой кампании, либо вообще были против неё. Ведь раньше можно было, допустим, исповедовать пророссийские взгляды и сказать: «я за Россию, я против войны» – и просто сесть в тюрьму. А сейчас в тюрьму тоже не берут. Год назад можно было сказать: «я за Путина, всё, сажайте меня в тюрьму», а дают там не мало, 8-11 лет, то сейчас все равно закидывают в армию, просто на более опасные участки, где человек скорее погибнет», – отметил он.

Эксперт добавил, что властям Украины абсолютно не важно, как общество, а особенно мужчины, отреагируют на поправки к закону о мобилизации. Им важно узаконить процесс массового набора.

«Сейчас ещё же в Европе из-за этого паника. Теперь без военного билета человек не может ни карточкой расплачиваться внутри Украины, ни получить заграничные документы, в том числе находясь в Европе, пользоваться автомобилем. Это серьёзное давление, форма репатриации уехавших из Украины людей. Большое количество мужчин уехало, до 5 млн находится за пределами. У них документы заканчиваются, а они не могут их продлить в связи с отсутствием военного билета. Им говорят – надо выехать, документы поправьте, и потом, пожалуйста, возвращайтесь. Только уже никто не вернется», – заключил Живов.