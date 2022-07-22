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Новости Украины

Никакие американские вооружения, переданные Западом Украине, не смогут переломить ситуацию в украино-российском конфликте, заявила бывший офицер разведывательного управления министерства обороны РУМО) США Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler) в статье, опубликованной 18 июля медиагигантом Fox News.

Это же мнение военный эксперт повторила и в эфире телеканала CBS.

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«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы», — заявила Коффлер.

Бывший сотрудник военной разведки США пояснила, что армия России несоизмеримо мощнее украинской, и поэтому исход российской спецоперации заранее предрешен.

Она отметила, что контрнаступление и восстановление контроля Киева над территориями, которые Россия уже освободила (именно так высказалась Коффлер) из-под контроля Киева – задачу, которую президент Украины Владимир Зеленский ставит перед войсками, – в принципе невыполнима.

Эксперт подчеркнула, что США уже выделили Украине на войну с Россией $54 млрд – и практически вычерпали свои склады с оружием и боеприпасами, но это никак не повлияло на ход военной спецоперации: союзные силы продвигаются вперёд с неумолимостью асфальтового катка, перемалывая вооружённые формирования киевского режима, пядь за пядью освобождая территории бывшей Украины.

Следует заметить, что бывшая сотрудница РУМО Коффлер в последнее время часто мелькает на экранах американских медиагигантов. Как только вашингтонский официоз выразил свою озабоченность, что визит Путина в Тегеран вызван желанием Кремля приобрести целый спектр иранских беспилотников для повышения эффективности российских войск в зоне проведения спецоперации, CBS тут же пригласила Коффлер прокомментировать эти подозрения.

Судя по всему, мнение эксперта американских страдальцев за судьбу Украины не успокоили. Коффлер заявила, что иранцам удалось неплохо скопировать и доработать доставшиеся им в качестве трофеев американские и израильские БПЛА, включая секретные разведывательно-ударные машины. Отчего, делает вывод бывший сотрудник спецслужб, российская военная промышленность получит возможность поднять уровень проектирования и конструирования боевых беспилотников, а это, несомненно, скажется на увеличении боевого потенциала Вооружённых сил России.

По данному пункту с Коффлер можно дискутировать, но самое ценное в оценке экс-разведчицы (которые, как известно, бывшими не бывают) – это фраза «территории, освобождённые Россией» и явное неверие в военные усилия украинского режима, поддержанного коллективным Западом.

Скептическое отношение к Зе-пэрэмоге вряд ли следует расценивать как личное экспертное мнение. Сто пудов, что этот вывод корпоративный, доминирующий, как минимум, среди аналитиков военной разведки США.

Единственное, чем может оттянуть свой бесславный конец украинская «влада», – оборудовать жилые дома, больницы, школы, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры под склады боеприпасов и места временной дислокации вооружённых формирований ВСУ, а также прикрываться мирными гражданами как живым щитом.

Согласно последним данным Минобороны России, 197 районов сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ поражены российской фронтовой и оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. По данным оборонного ведомства, украинские военные основательно окопались в густонаселенных районах, прикрываясь от ударов российских войск мирными жителями.

Факты преступной деятельности ВСУ вскрыты в Днепропетровске на территориях школ № 98 (ул. Карагандинская) и № 129 (ул. Космонавтов), в Николаеве, где на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты, а местных жителей удерживают в заложниках под угрозой применения оружия.

В Вольнянске Запорожской области в детских садах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы, но об этом местное население власти уведомить «позабыли».

В оккупированном Артемовске на территории городского водоканала (критически важном для жизнедеятельности города объекте инфраструктуры) подразделениями украинских боевиков организован пункт временной дислокации, а на прилегающей территории развёрнуты позиции ствольной артиллерии и РСЗО.

В Авдеевке, откуда вот уже восемь лет ВСУ ведут непрекращающиеся террористические обстрелы столицы ДНР, укронацисты, под предлогом спасения мирного населения от «ракетно-артиллерийских ударов российских войск», привезли на территорию коксохимического завода гражданских и удерживают их в качестве живого щита.

Всё это мы уже видели и, как ни цинично звучит, давно стало рутиной. Любые людоедские фокусы Зе-хунты могут только несколько отдалить сроки завершения спецоперации, но не сорвать её проведение. Не помогут ни взятое в заложники население, ни «хаймарсы», ни «гарпуны», ни ещё какие-либо хитроумные «вундервафли», на коленях вымоленные у Запада.

Достижение всех целей спецоперации, как и ликвидация укронацистского режима, является экзистенциальной задачей России, от которой зависит её безопасность и суверенное будущее страны. И, стало быть, она будет выполнена.