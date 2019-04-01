Выборы
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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Нет такого преступления, на которое не пойдет Порошенко во втором туре

Президент Украины Петр Порошенко в первом туре выборов уже показал свой максимум электоральной поддержки, а потому ему ничего не светит во втором туре.

Об этом в эфире телеканала «Россия» политолог Евгений Спицын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Порошенко уже не сможет добрать недостающие для победы голоса.

«То, что получил Порошенко, свои 16,5% — это даже меньше показателей экзитполов, здесь надо учитывать, что ему часть голосов нарисовали – это безусловно. Второе – это его потолок. При такой же явке в 60%, условно говоря, он во втором туре получит, ну, может быть, чуть больше. Почему? Он фактически аккумулировал все свои голоса уже в первом туре.

Может быть, он что-то получит за счет Гриценко, потому что за Гриценко голосовала националистическая часть Украины, но вряд ли он получит голоса той же Тимошенко и других представителей. То есть если выборы будут проходить более-менее честно, то, конечно, во втором туре он потерпит сокрушительное поражение. Поэтому, в этой ситуации он сейчас готов идти на любые преступления», – заявил Спицын.

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