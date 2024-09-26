Нет такой силы, которая заставит Россию вывести войска с Украины

На данный момент нет ничто не может заставить Россию отказаться от проведения СВО.

Об этом в эфире видеоблога «Но. Медиа из России» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос короткий. Людмила Дворская спрашивает: «Валерий, что может заставить вывести войска РФ с территории Украины?». Отвечаю, Людмила: ничего. Каков вопрос, таков ответ. На текущий день такой силы нет. Поскольку идет вооруженное противостояние, это может сделать только другая вооруженная сила.

Мы видим, Вооруженные силы Украины этого сделать не смогли. Ну а вооруженные силы НАТО вмешиваться опасаются, ввиду той самой ядерной риторики, которую развивает окружение президента Путина», – заявил Ширяев.