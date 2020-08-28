«Нет туристическому карантину на Украине!» – умирающий малый бизнес вышел на митинг

28.08.2020, Киев, Игорь Петров

У Кабинета Министров Украины прошла акция протеста представителей туристической, ресторанной, гостиничной и развлекательной отраслей.

Предприниматели протестуют против решения Кабмина снова закрыть границы Украины для въезда иностранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это решение убивает въездной туризм в стране, заявила представитель Украинской ассоциации въездных туроператоров Наталия Соболева.

«Въезд начал оживать, поехали какие-то группы, бизнесмены. Возможно, сюда ехали и планировали ехать, чтобы установить какие-то деловые отношения, привезти свой бизнес в Украину. А сейчас мы получили сообщение о закрытии границ в сентябре. И что мы должны сказать нашим туристам, нашим партнерам, которые уже выкупили билеты, забронировали отели, кто-то запланировал отпуск. У нас есть обязательства. Мы отвечаем согласно договорам с нашими партнерами. И это – вопрос имиджа Украины как туристического направления. Кто к нам поедет в октябре, если такая неопределенная ситуация?», – сказала она.

«Новопришедший президент, новопришедшая власть всегда начинает реформы с ФОПов, с малого бизнеса. Их не волнуют таможни, воровство из бюджета, недра – только микробизнес», – заявила представитель движения Save FOP Лилия Чередниченко.

Глава Ассоциации чернобыльских туропрераторов Ярослав Емельяненко сообщил, что один только чернобыльский туризм в экономику страны принес около 3 млрд грн. в прошлом году, а теперь все, кто работает в этой сфере, теряют источник существования.

«Три-четыре месяца мы без работы, при содержании огромных коллективов. Мы пытались только подходить к получению не настолько минусовых показателей и нам сделали еще один локдаун. Очень много организаций уже не выжили, погибли. Те, что выжили, сейчас должны были хоть как-то выйти в позитив. Нас сейчас этим решением просто убивают, до конца. Мы категорически против решения каких-то политических вопросов. Очень много уже «выезжали» за наш счет. В этот раз уже слишком», – сказал Ярослав Емельяненко.

Он также сообщил, что его ассоциация намеревалась подогнать к Кабмину принадлежащий ей бронетранспортер, но его задержали на подъезде к правительственному кварталу.

Закрытие границ также убивает индустрию развлечений в столице Украины и лишает Киев возможности стать «Берлином», о чем говорил президент Владимир Зеленский в рекламном ролике, который он опубликовал на День независимости, заявил Антон Некрасов – арт-директор Forsage dance club.

«Коронавирус никуда не денется и через месяц, и через год… это решение Кабмина – приговор для нашей индустрии. Нас закрыли не на два месяца, а навсегда.

Без клубов, без концертов Киев не будет таким привлекательным для туристов. Президент заявляет, что Киев – это новый Берлин, и сам же призывает к тому, чтобы этот «Берлин» в Киеве уничтожили. Не понимаю, осознает ли он, что он делает. Надеюсь, это просто какая-то ошибка», – сказал Антон Некрасов.

Собравшиеся держали плакаты с надписями «Open Ukraine now!», «У нас есть свой Берлин #нонеточно», «Убивает не COVID а неадекватное управление», «Украина – открытая страна!», «Верните жизнь туристической Украине! Верните туризм в Украину!», «Зеленский за развитие туризма?», «Моя работа=моя жизнь», «Клубы бары, рестораны, в них работают чьи-то папы и мамы!», «Зе!леная зона двойных стандартов», «Клуб беЗработных» и пр.

Они скандировали лозунги: «Стоп туристический карантин!», «Украина – открытая страна!», «Open Ukraine now!».

После митинга представители малого бизнеса передали свои требования в секретариат Кабинета министров.