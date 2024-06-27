Нет вариантов: президент Сербии не верит в китайский мирный план по Украине

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Президент Сербии Александр Вучич скептически настроен в отношении китайско-бразильской мирной инициативы по Украине. Завершение войны на берегах Днепра, по его мнению, в данный момент невозможно, несмотря на предложенную Китаем инициативу.

«Я не вижу варианта, при котором прекратилась бы война на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша, действительно хороша, и я приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже свыше 100 стран поддержали ее, что крайне важно, так как речь в ней идет о немедленном прекращении огня. Только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры, но я не вижу варианта, чтобы это произошло», — заявил он.

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При этом Сербия, по словам ее президента, не будет ограничивать продажу оружия Западу, несмотря на то, что его передают Украине

«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию или США. Производство оружия и боеприпасов не является чем-то запрещенным и аморальным, хотя оружие может использоваться там, где идут боевые действия», — заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

По его словам, продажу оружия нельзя расценивать как помощь Сербии участникам войны на Украине.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в разговоре с Financial Times подтвердил, что в последние два–три года его страна увеличила экспорт боеприпасов примерно на 800 млн евро, а часть поставок западным странам могла попасть на Украину.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что его главными обязанностями является забота о собственной стране и народе, а не контроль за тем, куда попадают боеприпасы после продажи.

Сербский лидер также отметил, что экспорт оружия является возможностью для развития бизнеса в стране. При этом он отказался принимать чью-либо сторону в военном конфликте на Украине.

После этого в Москве заявили, что «будут разбираться» с Белградом по поводу поставок оружия Украине. В российском МИДе сообщили о начале переговоров с сербской стороной по вопросу безопасности.

О том, что оборонные заводы Сербии перевели на работу в три смены после начала войны в Украине, чтобы производить боеприпасы для Киева, ранее писал российский «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Белграде.

А еще раньше о поставках сербского оружия в Украину писало агентство Reuters, которое обнародовало секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия, хотя и отказалась обучать украинских военных, согласилась поставлять Украине оружие либо «уже его поставляла».

Занимавший тогда пост министра обороны страны Милош Вучевич в ответ на это заявил, что «Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне». «Кто-то, очевидно, хочет дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать», — говорил он.

Интересно, что буквально в мае нынешнего года состоялся визит Си Цзиньпина в Белград, в ходе которого лидеры Китая и Сербии подписали соглашение, где задекларировано стремление обеих стран создать «сообщество с общим будущим».

Как следовало из распространенного сербскими СМИ текста совместной декларации Вучича и Си, Белград и Пекин договорились продолжать углубление экономических отношений и развивать уже имеющиеся механизмы двустороннего сотрудничества.

Китай также подтвердил поддержку Сербии в вопросе непризнания Косово и «выразил понимание» стремлению Белграда к членству в Европейском Союзе.

На совместной пресс-конференции в Белграде Вучич тогда пояснил, что речь идет о “самой высокой возможной форме сотрудничества между двумя странами”, и он “гордится тем, что смог подписать его как президент Сербии”.

“Восемь лет назад Сербия стала первым всеобъемлющим стратегическим партнером Китая в регионе Центрально-Восточной Европы, а сегодня Сербия является первой европейской страной, которая создала сообщество судьбы с Китаем, что полностью отражает стратегический, особый и высокий уровень китайско-сербских отношений”, – отметил в свою очередь Си Цзиньпин.