Нет вариантов: президент Сербии не верит в китайский мирный план по Украине

Сергей Рыжов.  
27.06.2024 10:53
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия, Сербия, Украина


Президент Сербии Александр Вучич скептически настроен в отношении китайско-бразильской мирной инициативы по Украине.  Завершение войны на берегах Днепра, по его мнению, в данный момент невозможно, несмотря на предложенную Китаем инициативу.

«Я не вижу варианта, при котором прекратилась бы война на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша, действительно хороша, и я приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже свыше 100 стран поддержали ее, что крайне важно, так как речь в ней идет о немедленном прекращении огня. Только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры, но я не вижу варианта, чтобы это произошло», — заявил он.

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Президент Сербии Александр Вучич скептически настроен в отношении китайско-бразильской мирной инициативы по Украине.  Завершение...

При этом Сербия, по словам ее президента,  не будет ограничивать продажу оружия Западу, несмотря на то, что его передают Украине


«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию или США. Производство оружия и боеприпасов не является чем-то запрещенным и аморальным, хотя оружие может использоваться там, где идут боевые действия», — заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

По его словам, продажу оружия нельзя расценивать как помощь Сербии участникам войны на Украине.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в разговоре с Financial Times подтвердил, что в последние два–три года его страна увеличила экспорт боеприпасов примерно на 800 млн евро, а часть поставок западным странам могла попасть на Украину.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что его главными обязанностями является забота о собственной стране и народе, а не контроль за тем, куда попадают боеприпасы после продажи.

Сербский лидер также отметил, что экспорт оружия является возможностью для развития бизнеса в стране. При этом он отказался принимать чью-либо сторону в военном конфликте на Украине.

После этого в Москве заявили, что «будут разбираться» с Белградом по поводу поставок оружия Украине. В российском МИДе сообщили о начале переговоров с сербской стороной по вопросу безопасности.

О том, что оборонные заводы Сербии перевели на работу в три смены после начала войны в Украине, чтобы производить боеприпасы для Киева, ранее писал российский «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Белграде.

А еще раньше о поставках сербского оружия в Украину писало агентство Reuters, которое обнародовало секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия, хотя и отказалась обучать украинских военных, согласилась поставлять Украине оружие либо «уже его поставляла».

Занимавший тогда пост министра обороны страны Милош Вучевич в ответ на это заявил, что «Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне». «Кто-то, очевидно, хочет дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать», — говорил он.

Интересно, что буквально в мае нынешнего года состоялся визит Си Цзиньпина в Белград, в ходе которого лидеры Китая и Сербии подписали соглашение, где задекларировано стремление обеих стран создать «сообщество с общим будущим».

Как следовало из распространенного сербскими СМИ  текста совместной декларации Вучича и Си, Белград и Пекин договорились продолжать углубление экономических отношений и развивать уже имеющиеся механизмы двустороннего сотрудничества.

Китай также подтвердил поддержку Сербии в вопросе непризнания Косово и «выразил понимание» стремлению Белграда к членству в Европейском Союзе.

На совместной пресс-конференции в Белграде Вучич тогда пояснил, что речь идет о “самой высокой возможной форме сотрудничества между двумя странами”, и он “гордится тем, что смог подписать его как президент Сербии”.

“Восемь лет назад Сербия стала первым всеобъемлющим стратегическим партнером Китая в регионе Центрально-Восточной Европы, а сегодня Сербия является первой европейской страной, которая создала сообщество судьбы с Китаем, что полностью отражает стратегический, особый и высокий уровень китайско-сербских отношений”, – отметил в свою очередь Си Цзиньпин.

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