«Нет войны – нет и военнопленных»: Суд в Москве отверг доводы защиты ВМСУ-шников

15.01.2019

Лефортовский райсуд Москвы продлил срок задержания украинским военным морякам, которые сдались в плен после попытки прорыва границы России у Керченского пролива в конце 2018 года.

Один из адвокатов Николай Полозов сообщил, что экипажи катеров и буксира ВМС Украины задержаны до 24 и до 26 апреля этого года.

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Другой адвокат Илья Новиков добавил, что на заседании по делу украинских военных присутствовали представители европейских посольств.

«Сегодняшнее заседание было первым публичным появлением украинских моряков на публике со дня их ареста, и было заранее известно, что основная его часть пройдет за закрытыми дверями, так что надо было успевать. Среди публики были дипломаты из европейских посольств, они успели услышать только две вещи: что моряки требуют признавать их военнопленными, а не преступниками, и что следствие просит суд слушать дело без публики, хотя в материалах нет секретных документов. Сразу после этого заявления просьбу уважили, и публике велели удалиться», – сообщил Новиков.

Адвокаты пытались добиться в суде признания задержанных украинских моряков военнопленными, однако суд отверг их доводы.

«Основная позиция российской стороны – что следствия с прокуратурой, что судей – «раз нет войны, то нет и военнопленных, это обычное уголовное дело», – сетует Новиков.

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