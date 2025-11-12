Нет времени в сутках, когда русские не движутся на Запорожье, – спикер ВСУ

Анатолий Лапин.  
12.11.2025 12:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 443
 
Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация


На Запорожском направлении ситуация для ВСУ была и остается крайне тяжелой.

Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил спикер ВСУ Владислав Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Запорожском направлении ситуация для ВСУ была и остается крайне тяжелой. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Воины, когда идут на какой-то боевой выход, бывает, что длится очень продолжительное время, потому что очень тяжело совершить ротацию. Любое движение – это целая спецоперация для того, чтобы доставить еду, воду, боеприпасы, павербанки, чтобы зарядить рации.

Просто у врага здесь и была, и остается очень большая концентрация сил и БПЛА. У нас это не новость – нет такого момента, чтобы бой начался и закончился, есть пауза. Они лезут постоянно. Нет момента в сутках, когда они не лезут, когда они не движутся», – заявил Волошин.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия имеет успехи на Запорожском направлении:

«Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где ВС РФ, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулись вперед».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора