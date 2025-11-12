Нет времени в сутках, когда русские не движутся на Запорожье, – спикер ВСУ

На Запорожском направлении ситуация для ВСУ была и остается крайне тяжелой.

Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил спикер ВСУ Владислав Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Воины, когда идут на какой-то боевой выход, бывает, что длится очень продолжительное время, потому что очень тяжело совершить ротацию. Любое движение – это целая спецоперация для того, чтобы доставить еду, воду, боеприпасы, павербанки, чтобы зарядить рации.

Просто у врага здесь и была, и остается очень большая концентрация сил и БПЛА. У нас это не новость – нет такого момента, чтобы бой начался и закончился, есть пауза. Они лезут постоянно. Нет момента в сутках, когда они не лезут, когда они не движутся», – заявил Волошин.