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Британская The Telegraph пишет, со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас что переговоры «коалиции желающих» провалились.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила, что последние переговоры в рамках «Коалиции желающих» не дали ясности относительно того, как именно будет работать планируемая операция.

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Каю Каллас спросили, прояснились ли какие-либо неясности в отношении застопорившихся планов после переговоров в четверг. Она ответила: «Нет. У разных государств-членов разные мнения, и обсуждения всё ещё продолжаются».

Отмечается, что комментарии Каллас прозвучали после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили издевательски назвал эстонку «выдающимся европейским лидером».

«Наше планирование в рамках коалиции желающих действительно реальное, основательное и продвинутое, но Европейский союз не участвует в этом планировании», – добавил британский министр.

«Около 200 военных стратегов из 30 стран работают над созданием стратегии по защите украинского неба и морей, а также по обеспечению мира на суше. Однако до сих пор не достигнуто политическое соглашение по деталям потенциальной миссии, в рамках которой британские войска могли бы быть размещены на территории Украины на срок до пяти лет», – говорится в публикации.

Согласно данным издания, Лондон и Париж обсуждают отправку военных сил на Украину под эгидой Европы. Точное количество военнослужащих, планируемых к развертыванию, не раскрывается.

Как указано в материале, «коалиция заинтересованных» европейских стран стремится обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. Конкретные шаги для достижения этого не обозначены. По информации The Telegraph, вывод войск будет осуществляться поэтапно.