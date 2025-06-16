Выдвигая требования Ирану, израильское руководство фактически поступает так же, как украинские националисты в 2014 году.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил донецкий историк и публицист, эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление, которое сделал Нетаньяху, в тот же день, когда они сделали агрессию по Ирану, два требования ультимативных было: вы не должны отвечать, иначе мы будем уничтожать вашу нефтегазовую промышленность. И второе: «Народ Ирана, поднимайтесь на борьбу». А сейчас молчит в тряпочку», – отметил Басурин.

Александр Дмитриевский подчеркнул, что Израиль фактически действует по стандартной западной методичке – точно так же вели себя бандеровцы в 2013-14 годах на Украине.

«А вы знаете, вот это требование Нетаньяху, конечно, очень напоминало 2014 год, когда бандеровцы нам тоже такие же самые требования выдвигали, что типа не смейте сопротивляться и типа давайте, идите, скидывайте вот этих ваших своих террористов-сепаратистов.

Запад, он всегда работает вот по такой кальке. Что типа того, что нам противиться не вздумайте, и будете счастливы. Подымайтесь, скидывайте.

Вот типа того, что вот когда вот побомбили Сербию в 99-м году, устроили там бульдозерную революцию – это правильный вариант. А когда вдруг чего-то там начали сопротивляться Западу – о, нет, это неправильный вариант. Как говорится, неправильные пчелы не дают неправильный мед», – подчеркнул Дмитриевский.