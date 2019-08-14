Нетаньяху летит в Киев – на встречу с Зеленским

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 19 августа в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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“19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.